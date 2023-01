Francesca Chillemi: Elena Sofia Ricci fuori dal cast Che Dio ci aiuti 7/ “Grata..”

Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi é la grande protagonista del cast

Dopo il curioso caso del defollow reciproco su Instagram con il sexy collega turco in Viola come il mare, Can Yaman, la bella e brava Francesca Chillemi si prepara a tornare in TV, come protagonista assoluta in Che Dio ci aiuti. In vista della nuova edizione della fiction di RaiUno, la cui messa in onda parte il 12 gennaio 2022, in un’intervista a TV, sorrisi & canzoni, quindi, Francesca Chillemi anticipa il ruolo che l’attende. Descrivere il suo stato d’animo, in vista della riapertura del convento degli Angeli di Assisi, nel complesso non é un’impresa facile per lei, che tra le altre novità figura tra gli hashtag più popolari e influenti nella classifica di fine 2022 del re dei social, Instagram. Sarà protagonista di punta in Che Dio ci aiuti 7, complice anche l’uscita di scena dal cast della co-protagonista con cui per anni ha collaborato, Elena Sofia Ricci, che nella fiction interpretava il ruolo di suor Angela: “Ma Elena mi manca, è un punto di riferimento importante per me”.

Come farà ad onorare il suo ruolo suor Azzurra, senza il sostegno di suor Angela?

“Per molte puntate farà fatica ad accettare la sua partenza. Poi cercherà di andare avanti-, fa sapere l’attrice siciliana in vista del nuovo debutto TV nei panni di suo Azzurra – e, mettendo in pratica ciò che ha imparato da lei, diventerà un aiuto importante per quelli che arriveranno al convento”. E il convento può quindi dirsi nelle buone mani: “Azzurra ha le sue modalità un po’ strampalate, ma d’animo è buona. Farà un po’ di tutto, accoglierà i nuovi arrivati e gestirà il convento,ma sarà aiutata, non sarà da sola”.

Francesca Chillemi nostalgica di Elena Sofia Ricci

Al di là dell’uscita di scena della collega dalla fiction TV, Francesca Chillemi si dichiara grata ad Elena Sofia Ricci: «La devo ringraziare per tante cose. A livello professionale come recitazione e attenzione al personaggio, ma anche come attitudine verso il lavoro e le responsabilità che questo comporta. Ma mi ha insegnato ancora di più a livello umano. La parte più bella è il rapporto che si è creato tra noi. I set sono come la vita, non si va d’accordo con tutti, magari ci sono persone più compatibili di altre e io e lei lo siamo state parecchio. Anche se ne ho trovato molte altre affini a me di cui ho un bellissimo ricordo».

