Francesca Chillemi è una vera forza della natura: simpatia, bellezza e tanto talento. Ecco la sua vita quando si spengono i riflettori.

Il successo è stato da lei raggiunto anni fa, quando ha vinto il titolo di Miss Italia ed è diventata – in pochissimo tempo – una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Da allora si sono susseguiti diversi film e molte altre esperienze nell’ambito televisivo, che l’hanno portata ad avere una carriera bellissima. Al momento infatti veste i panni di suor Azzurra nella fortunata fiction Rai Che Dio ci Aiuti, un prodotto televisivo in cui si è fatta spazio pian piano, conquistandosi il ruolo di protagonista dopo diverse stagioni.

Quando si spengono i riflettori e il sipario si chiude, la Chillemi è una donna come tante, che ama vivere nella semplicità e che affronta la quotidianità insieme alla famiglia e alle persone a lei care. Tra l’altro, prima di arrivare a dov’è ora, ha fatto un bel po’ di gavetta che le ha permesso di costruirsi anno dopo anno.

Chi è Francesca Chillemi: le origini e la carriera

Nata nel 1985 e originaria della Sicilia, si è approcciata al mondo della recitazione da giovanissima ma il suo primo debutto in ambito televisivo è avvenuto con il concorso di bellezza Miss Italia 2003. Proprio quell’opportunità è stata per lei un trampolino di lancio, che le ha permesso di iniziare a tutti gli effetti la carriera di attrice. La Chillemi è entrata in diversi set come in quello di Un medico in famiglia, ma anche in programmi come Raccomandati e Italia che Vai. Nel 2007 ha recitato nella serie tv Carabinieri e poi nella fiction Gente di Mare.

Dal 2011 ha invece preso parte a vari progetti tra cui Fratelli detective e Che Dio ci Aiuti. In questa ultima fiction l’attrice si è fatta particolarmente amare con il personaggio di Azzurra Leonardi, che è diventato sin da subito iconico durante la serie. Nel corso degli anni, Francesca è infatti riuscita a farsi spazio nel panorama televisivo italiano ed è diventata la vera protagonista della fiction, durante la quale la giovane ragazza Azzurra ha preso anche i voti ed è diventata suor Azzurra. Tra le altre fiction di successo ci sono anche Sposami, La Figlia del Capitano e più recentemente Viola come il mare, a cui ha preso parte insieme all’attore Can Yaman.

La vita privata di Francesca Chillemi

Sul fronte sentimentale, si sa invece che l’attrice è stata legata sentimentalmente – per un anno – a Francesco Scianna. La sua storia più importante è però stata quella con Stefano Rosso, figlio del proprietario della Diesel, da cui ha avuto la figlia Rania, nata nel 2016. I due si erano conosciuti mediante un’amicizia in comune a Bassano del Grappa, suo luogo di origine. Tra i due c’è però stata una netta rottura nel 2024, e al momento la Chillemi ha iniziato una storia con Eugenio Grimaldi. Sempre molto riservata, ha preferito sin da subito restare distante dai riflettori ma si sa che vive a Roma, in una casa posizionata proprio nel centro storico.