Francesca Chillemi, il defollow a Can Yaman é un caso social/ “Grata a lui, per…”

Francesca Chillemi torna a parlare di Can Yaman: l’intervista che infiamma il caso social

Desta curiosità generale il caso “defollow” che la vede protagonista con Can Yaman, dopo che i due attori hanno collaborato in Viola come il mare, e ora Francesca Chillemi torna a parlare del divo turco. L’occasione che l’attrice siciliana ha per rompere il silenzio sul sexy e tenebroso divo, é un’intervista esclusiva concessa a TV, sorrisi & canzoni. Accade sulla scia del discusso caso social che la vede insieme al turco interrompere il follow, con i due attori che non si seguono da tempo, su Instagram, nonostante abbiano unito le forze dedicando anima e corpo alla promozione della collaborazione avviata nella fiction TV di Canale 5, Viola come il mare.

L'Isola dei Famosi 2023, Can Yaman nuovo inviato?/ Per Alvin ruolo di punta, i rumors

I rispettivi fandom dei due attori si chiedono come mai l’attrice siciliana e il turco abbiano smesso di seguirsi via social. Ai tempi delle riprese sul set di Viola come il mare si parlava di un flirt clandestino tra i due, tenuto top secret dai diretti interessati per via del compagno di Francesca, Stefano Rosso, con cui lei ha avuto la figlia Rania. E al di là della collaborazione che li ha visti protagonisti nella serie TV targata Mediaset , a quanto pare, la stima da parte dell’attrice verso l’attore c’é stata e rimane. O almeno questo é stando a quanto dichiara lei, incalzata nella nuova intervista sul traguardo raggiunto su Instagram, il social per antonomasia dove nasce il caso “defollow”.

Francesca Chillemi: Elena Sofia Ricci fuori dal cast Che Dio ci aiuti 7/ "Grata.."

Francesca Chillemi stima Can Yaman

Il suo nome è terzo tra i più

citati tra gli hashtag in Instagram nel 2022, in ambito televisivo, mentre al primo posto c’è la fiction “Viola come il mare”. Ed é come avere vinto l’Oscar dei social.

«Mi danno un premio? -dichiara lei, alla stampa, per poi menzionare il sexy collega turco-.Mi piacerebbe riceverlo (ride). Mi fa felice l’attenzione del pubblico, è un onore, anche se parte del successo dipende dal mio

partner nella serie, Can Yaman». Insomma, Francesca Chillemi sembra non covare alcun risentimento verso il divo turco. E allora a cosa é dovuto il defollow tra gli attori? Il curioso caso 2022 di Instagram rimane, ancora, irrisolto.

LEGGI ANCHE:

Can Yaman é l'attore più ricercato/ La classifica Instagram 2022-2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA