Francesca Chillemi incinta del secondo figlio?/ Un dolce segreto al mare…

Francesca Chillemi, rumors sulla presunta gravidanza

Francesca Chillemi sta trascorrendo l’estate tra il set di Che Dio ci aiuti 7 e le vacanze con famiglia e amici. Bellissima e sempre in perfetta forma, l’attrice ed ex Miss Italia sarà la protagonista indiscussa della settima stagione della fiction di Raiuno ereditando, di fatto, il ruolo di guida per le ragazze del convento che è stato di Suor Angela, il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci, sin dalla prima puntata. ltre al periodo sereno che sta trascorrendo sul lavoro, la Chillemi potrebbe presto vivere una nuova emozione nella sua vita privata.

Da anni, l’attrice vive una serena e felicissima relazione con Stefano Rosso con cui, cinque anni fa, ha formato una famiglia con la nascita della loro bambina, la piccola Rania. Mamma attenta, premurosa e innamorata della sua piccola principessa, la Chillemi potrebbe presto allargare la famiglia.

Dolce segreto per Francesca Chillemi?

Francesca Chillemi, tra una giornata e l’altra sul set di Che Dio ci aiuti 7 che dovrebbe andare in onda su Raiuno nel 2023, si è concessa una giornata di mare con il compagno Stefano e la figlia Rania. La famiglia è stata pizzicata da Grand Hotel sulle spiagge di Fregene e pare che l’attrice abbia sfoggiato un piccolo pancino facendo immediatamente pensare ad una nuova gravidanza.

Nelle immagini pubblicate da Grand Hotel, l’ex Miss Italia sfoggia una piccola curva sul ventre che guarda con aria sognante. Per Francesca e Stefano Rosso, dunque, è in arrivo il secondo figlio? Perora si tratta solo di rumors. La coppia, infatti, è molto schiva e riservata e ha sempre vissuto l’amore lontano dai riflettori. Per ora, dunque, si tratta di un gossip non confermato, ma i fans si augurano che la notizia venga presto confermata.

