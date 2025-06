Francesca Chillemi, svelato tutto sulla gravidanza! Nome, sesso e il futuro papà Eugenio Grimaldi, rampollo dei mari italiani.

Francesca Chillemi aspetta un figlio da Eugenio Grimaldi, suo compagno che diventerà padre per la quarta volta. Per l’attrice di Che Dio ci aiuti, invece, si tratta del secondo figlio, arrivato improvvisamente dopo circa un anno di frequentazione con il rampollo della famiglia Grimaldi. La Chillemi, intanto, è apparsa felice e serena a Benevento, al Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, fiera del suo pancino e di quello che la vita le sta riservando.

L’attrice di Che Dio ci aiuti ha già una figlia di nome Rania, nata dalla relazione con Stefano Rosso, mentre Eugenio Grimaldi ha due figli dall’ex Veronica Resca e un terzo bambino da una donna di cui non si sa il nome. E a proposito di nomi, andiamo a scoprire come si chiamerà il secondogenito di Francesca Chillemi, e il sesso del bambino. A svelare tutto è Il Giornale d’Italia.

Francesca Chillemi, partito il toto nomi: ecco come potrebbe chiamarsi la figlia dell’attrice

Francesca Chillemi è al sesto mese di gravidanza e aspetta una figlia femmina. Questo è ciò che riporta Il Giornale d’Italia. Tutto tace, invece, sul nome, dato che l’attrice non ha ancora svelato a nessuno come chiamerà la sua secondogenita. Intanto sui social è partito il toto nomi, scommesse per scoprire se Francesca opterà ancora per un titolo importante come “Rania”, primogenita chiamata ispirandosi alla regina della Giordania. Ci sono notizie invece sul papà della bimba, Eugenio Grimaldi. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, l’imprenditore vorrebbe chiamarla con nomi ispirati alla sua famiglia, come Amelia o Ileana (nome di sua madre).

Continua dunque a gonfie vele la storia tra Francesca Chillemi e il rampollo Eugenio Grimaldi. I due, conosciutisi nell’estate 2024, si sono innamorati subito e dopo un periodo di segretezza, sono finalmente apparsi in pubblico più felici che mai. Lui, oggi è il manager dell’importante azienda di famiglia, la Grimaldi Group, che si occupa di trasporto marittimo internazionale.