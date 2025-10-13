Francesca Chillemi avrebbe partorito in gran segreto, come si chiama la seconda figlia dell'amatissima attrice.

Francesca Chillemi cerca sempre di tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori ma essendo un personaggio noto non sempre ci riesce. Nei mesi scorsi, dopo vari rumors sulla presunta gravidanza, ha confermato di essere incinta pubblicando alcuni scatti sul suo profilo Instagram con un pancino già molto pronunciato. Nell’aprile del 2024 grazie ad amici in comune l’attrice ha conosciuto Eugenio Grimaldi e tra loro è scatta subito la scintilla. Da quel momento hanno iniziato a frequentarsi e non si sono più separati, oggi sono molto felici e innamorati.

Per entrambi la gravidanza non è stata un’esperienza nuova, lui ha già due figli nati dalla sua relazione con l’ex moglie Veronica Resca e lei è diventata mamma per la prima volta nove anni fa. La prima figlia dell’attrice, Rania, è nata dalla sua relazione con l’ex compagno Stefano Rosso. Nei giorni scorsi Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi sarebbero diventati genitori in segreto, nessuno dei due infatti ha annunciato la nascita della figlia.

È nata la seconda figlia di Francesca Chillemi, come si chiama la bambina

In questi mesi la splendida e amatissima attrice non si è lasciata sfuggire molti dettagli sulla sua gravidanza. Qualche tempo fa però è stata costretta ad annullare alcuni impegni professionali e in quella occasione ha fatto sapere che i medici le avevano consigliato di stare a riposo perché la sua era una gravidanza un po’ delicata. Da settimane non pubblica nulla sui social, nei giorni scorsi Deianira Marzano su Instagram ha fatto sapere che l’ex Miss Italia avrebbe partorito in segreto.

Né lei né il compagno hanno ancora confermato la nascita della loro bambina, l’esperta di gossip ha però rivelato il nome della piccola, ‘Amelia Smeralda’. Anche il Giornale d’Italia si è lasciato sfuggire qualche indiscrezione rivelando che la figlia di Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi sarebbe nata prematura, tra il sesto e il settimo mese. Ha anche svelato che al momento la piccola sarebbe ricoverata nell’unità di terapia intensiva neonatale dell’ospedale pediatrico a Roma.

