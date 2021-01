FRANCESCA CHILLEMI/ “Mia figlia Rania la mia priorità, la sua nascita mi ha cambiato”

C’è anche Francesca Chillemi, tra le ospiti della nuova puntata di Da noi a ruota libera, il talk show della domenica pomeriggio di Rai1 in onda anche oggi a partire dalle 17.20. Francesca, protagonista nei panni di Azzurra della fiction di successo Che Dio ci aiuti, è chiamata a raccontare la sua esperienza di mamma di Rania, la bambina avuta nel 2016 dall’imprenditore Stefano Rosso. “La nascita di Rania mi ha cambiato parecchio”, ha dichiarato l’attrice al settimanale Intimità. Per poi aggiungere: “Mi sorprendo io stessa per il modo di proteggerla che ho, per la maggiore sensibilità o per il senso di responsabilità che provo. È vero che i figli ti cambiano, o almeno a me è successo”.

La Chillemi rivela di aver tanto desiderato la maternità, un’esperienza che l’ha aiutata a crescere molto anche sul piano personale: “Ero […] stanca di essere concentrata solo su me stessa, grazie a mia figlia ho spostato il focus. Ora è lei la mia priorità e viene sicuramente prima di me”.

Francesca Chillemi racconta il percorso di Azzurra in Che Dio ci aiuti

L’abbiamo accennato prima: Francesca Chillemi è pronta a tornare in tv nel ruolo di Azzurra, esuberante protagonista di Che Dio ci aiuti 6 in procinto di vivere un’esperienza per lei inedita (quella del convento). Sappiamo ormai che per anni il suo personaggio ha frequentato la casa famiglia di suor Angela e – di conseguenza – anche le stanze dell’edificio religioso, ma mai – forse – come in questo momento. Mai, cioè, prendendo seriamente in considerazione l’eventualità di poter abbracciare questo stato di vita. La sua interprete descrive così il percorso di Azzurra: “Intorno a lei tutti gli altri hanno trovato l’anima gemella o lottano per conquistarla. E poi c’è suor Angela che dispensa una forma più alta di amore divino e universale. Ecco, Azzurra è molto più vicina a questi sentimenti. È distaccata dall’amore terreno”. Comunque sia, la Leonardi non subirà alcuno stravolgimento: “Conserverà la medesima leggerezza caratteriale, ma questa volta è finalizzata a un nuovo obiettivo”, sottolinea.

Francesca Chillemi: “Per il futuro sogno un ruolo drammatico”

Prosegue Francesca Chillemi: “La sua è una trasformazione positiva, una esperienza nuova”. Fino alla scorsa stagione, Azzurra era la vera star della produzione, con il suo modo di essere così estroso e diversissimo da quello della suora degli stereotipi. Bellissima, divertente, attratta dal lusso e dagli agi, Azzurra non avrebbe mai pensato che la sua vita potesse prendere questa piega. Eppure è successo, e l’attrice con lei ha dovuto adeguarsi. In ogni caso, Francesca si sente piuttosto a suo agio e orgogliosa del lavoro di ricostruzione della sua personalità. Per il futuro, però, sogna di recitare in un film drammatico: “Mi farebbe piacere scoprire le corde ancora nascoste della mia capacità attoriale”.

