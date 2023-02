Francesca Chillemi: “Non so chiedere aiuto”/ “Ma risolvo i problemi degli altri!”

Francesca Chillemi, attrice protagonista di “Che Dio ci Aiuti”, fiction di successo di Rai Uno, è intervenuta ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”. Intervistata da Serena Bortone, l’ex Miss Italia ha rivelato: “Se mi guardo alle spalle, posso dire di essere un’altra persona rispetto a dieci anni fa. Affronto il quotidiano con una consapevolezza diversa: le mie priorità sono cambiate. Secondo me, crescere è bellissimo. Non si tratta di felicità, si tratta di consapevolezza. A 18 anni guardavo il mondo in un modo, ora lo osservo in un altro. Di base sono ottimista, cerco sempre di vedere la parte più bella delle cose”.

Successivamente, Francesca Chillemi ha asserito: “Io sono religiosa, credente. Sono stata una notte in un convento di clausura, quindi la dinamica dell’essere tutti allo stesso livello e di aiutarsi a vicenda l’ho vissuta in quell’occasione. ‘Che Dio ci Aiuti‘ ricrea un po’ queste situazioni, inglobando chiunque arrivi al Convento degli Angeli”. Nella vita “tendo a non farmi aiutare, perché a volte non so chiedere aiuto: tengo tutto dentro fino a quando non esplodo. Tendo sempre a dare una mano agli altri, sono una bravissima problem solver”.

