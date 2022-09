Francesca Chillemi rifiuta Can Yaman/ Che succede prima di Viola come il mare?

Francesca Chillemi presenzia con Can Yaman alla conferenza stampa di Viola come il mare: qualcosa va storto e…

Alla Casa del Cinema di Roma, in data 16 settembre, si é tenuta l’attesa conferenza stampa di Viola come il mare, la fiction prodotta da RTI e Lux Vide, che vede i protagonisti della pellicola Can Yaman e Francesca Demir protagonisti di diversi momenti all’insegna della curiosità. Al consuetudinario momento del photocall -con i paparazzi che chiedevano ai due attori di mettersi in posa, l’attrice ha spento per un attimo il sorriso, all’ennesima richiesta di accorciare la prossemica con l’attore.

Dopo aver stregato l’occhio pubblico di paparazzi, fans e amanti del cinema con una runway extra-luccicante al Festival del Cinema di Venezia all’insegna di sguardi languidi con il divo turco, che ha dato vita al gossip della nascita di un loro flirt, in occasione della conferenza di Viola come il mare la moglie di Stefano Rosso si é categoricamente rifiutata di abbracciare il collega, che interpreta il fascinoso ispettore capo Francesco Demir nella fiction, in onda su Canale 5 a partire dal 30 settembre, in prima serata.

“Ma un abbraccio?” , é stata la richiesta di un fotografo, a cui Francesca Chillemi ha replicato visibilmente stizzita, con un clamoroso “no”, mentre lei sostava vicina al sexy single Can Yaman al photocall: “Non iniziamo a fare richieste particolari…”. Stavolta l’attrice siciliana si é rifiutata di abbracciare il divo turco, passando così al centro dell’attenzione mediatica in queste ore. Eppure, in occasione del recente Festival del Cinema di Venezia i due interpreti di Viola come il mare sono stati immortalati da Diva e donna in più di un momento di vicinanza sospetta di un’amicizia speciale, tra sfioramenti fisici e abbracci, tanto che si é poi diffusa la voce di una liaison amorosa nata alla 79esima edizione della Mostra internazionale appena conclusa. Ma cosa può aver spinto Francesca Chillemi a rifiutare un abbraccio con Can Yaman, quando ormai mancano pochi giorni all’inizio della messa in onda di Viola come il mare, in TV?

Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti in Viola come il mare: i ruoli interpretati dai due attori

A quanto pare, il gossip che la vedrebbe fare coppia top-secret con Can Yaman avrebbe indispettito fortemente Francesca Chillemi. L’attrice, pertanto, avrebbe rifilato pubblicamente “un rifiuto” a Can Yaman, per non fomentare il gossip esploso sui due attori, anche a tutela del matrimonio che la vincola a Stefano Rosso.

Nella fiction Viola come il mare, attesissima dai fedeli telespettatori dei prodotti Mediaset, Can Yaman e Francesca Chillemi si uniscono diventando colleghi sul posto di lavoro, complici e una vera e propria coppia nella vita. Non a caso, sul set delle riprese di Viola come il mare, il duo non ha lesinato una scena hot, trapelata dal primo spot promozionale della fiction, in onda sulle reti Mediaset.

Il nuovo progetto vede Can Yaman e Francesca Chillemi, rispettivamente premiati con il Filming Italy Best Movie International Award e il Filming Italy Best Movie Led Actress in Che Dio Ci aiuti a Venezia 79, interpreti nel ruolo del fascinoso ispettore capo Francesco Demir e Viola Vitale, una giornalista affetta di sinestesia.











