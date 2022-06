Francesca Chillemi, “Sarò la nuova suor Angela”/ La confessione che spiazza i fan…

Francesca Chillemi sarà la nuova Suor Angela, la conferma

Francesca Chillemi sarà la nuova protagonista di Che Dio ci aiuti. L’attrice ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato quale sarà l’evoluzione del suo personaggio. Azzurra, il personaggio interpretato da Francesca Chillemi, raccoglierà l’eredità di Suor Angela. Passaggio dunque di testimone tra Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci che però sarà comunque presente nelle puntate iniziali della settima stagione della serie di successo. Francesca ha fornito qualche anticipazione al riguardo: “Suor Angela dovrà abbandonare il convento per varie ragioni e sarà Azzurra ad accogliere le ragazze che arrivano, diventandone la sorella maggiore. Ed ereditando il compito di Suor Angela, farà i conti con sé stessa”.

Per vestire i panni di Azzurra, Francesca Chillemi ha lavorato molto su se stessa e ha visitato anche un convento di suore di clausura. Commentando questa particolare esperienza, la Chillemi ha rivelato: “Ho capito cosa significhi una vocazione: le suore mi raccontavano la loro scelta di cui erano fermamente convinte. Per noi si tratterebbe di una vita di rinunce, per loro assolutamente no. Non vado in chiesa tutte le domeniche, ma prego ogni giorno: un lavoro di introspezione ”, ha raccontato. Azzurra assumerà un ruolo sempre più centrale in questa settima stagione Un cambio di guardia simile a quello avvenuto quest’anno nella serie Don Matteo con il passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova. C’è solo da capire come reagirà il pubblico a questo cambiamento, se sarà o meno favorevole a vedere andare via Suor Angela che ha rappresentano il perno della serie per così tanti anni.

In un’intervista recente a SuperGuida TV, Francesca Chillemi aveva svelato qualche curiosità in più sul personaggio. L’attrice aveva avuto modo di leggere i copioni e al riguardo aveva dichiarato: “Ho già letto un po’ di copioni e sono divertenti”. I colpi di scena non mancheranno sicuramente. I fan in questi anni hanno apprezzato molto il personaggio di Azzurra sottolineando il suo cambiamento. Azzurra da ragazzina superficiale si è trasformata man mano in una donna più matura. Nella stessa intervista poi la Chillemi aveva affermato: “Manca una settimana al ritorno sul set, rivesto dei panni che non mi appartengono moltissimo. Ho già letto un po’ di copioni e sono molto divertenti, sono felice di tornare nei panni di Azzurra che è un personaggio che amo molto”.

Francesca Chillemi negli anni è evoluta assieme al suo personaggio Azzurra e nell’intervista al Corriere della Sera ha svelato cosa le accomuna: “La fragilità interiore, che molti hanno e che è dovuta a certi traumi che ci colpiscono aiutandoci poi a creare una corazza. Quando ho iniziato questo mestiere nel mondo dello spettacolo ero giovanissima, ho conquistato l’indipendenza, e ho dovuto costruire fiducia in me stessa, creandomi una maschera”.











