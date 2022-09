Francesca Chillemi,”Viola come il mare” e la rabbia di Can Yaman/ Fotografi e giornalisti a caccia di scoop

Francesca Chillemi a Verissimo per parlare di “Viola come il mare”

Francesca Chillemi è una degli ospiti di Silvia Toffanin all’interno dello studio di Verissimo. L’attrice ha 37 anni, è molto apprezzata oltre che per la sua bellezza, per la sua simpatia e la sua sensibilità. Dopo un passato da modella e da Miss Italia (nel 2003), adesso è pronta per un altro esordio televisivo con la nuova serie tv: “Viola come il mare”. L’attrice interpreterà “Viola Vitale”, una giornalista di cronaca nera che si trova a Palermo, in Sicilia, per trovare il padre mai conosciuto.

La particolarità del suo personaggio è il fatto di poter vedere “il colore delle persone”. Il secondo protagonista della serie è l’attore Can Yaman, che vestirà i panni di “Francesco Demir”, l’ispettore capo. All’interno della serie, i due iniziano a collaborare fin quando la loro relazione prende una piega diversa da quella professionale. I fan dei due attori sono in subbuglio anche perché come si vede dal trailer, la storia d’amore sarà avvincente e molto passionale. La chimica tra Francesca e Can all’interno della serie è risultata visibile anche nella vita reale e c’è da aspettarsi che i due ne parlino proprio all’interno dello studio viste le polemiche degli ultimi giorni.

La nuova serie tv che vede come protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, ha creato nel web e tra i giornalisti non poco scompiglio. I due sembrano avere un buon rapporto e sono molto affiatati e questo è stato ben visibile durante il Festival di Venezia. Sul red carpet i due tra sguardi e sorrisi sono stati spronati da fotografi e giornalisti a baciarsi, in quell’esatto momento Can Yaman si è molto arrabbiato. Per chi non lo sapesse infatti, mentre l’attore è attualmente single, Francesca pur non essendo sposata, ha un compagno da anni: Stefano Rosso e insieme hanno anche una figlia: Raina.

L’attrice è rimasta dunque molto imbarazzata davanti alle supposizioni e alle parole dei giornalisti e Can Yaman l’ha sostenuta dichiarando: “Devo chiedervi una cosa, dovete voler bene a Francesca. Io sono stufo del fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca, aggredisce ogni donna che mi è vicino. Mi raccomando. Francesca è un attrice top, è una bravissima persona, amatela”. Tra i due sembra esserci un buon rapporto da colleghi e amici e se le dichiarazioni di Can non bastano per capirlo, ne avremo sicuramente la certezza dopo l’intervista a Verissimo.











