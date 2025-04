Nonostante le grosse differenze che i due novelli sposi stanno riscontrando dal punto di vista caratteriale e che hanno già scatenato più di una lite a Matrimonio a prima vista 2025, Alessandro e Francesca hanno scoperto di avere un passato simile. Entrambi hanno avuto problemi con il peso che ha causato loro difficoltà a livello psicologico e nel rapporto con gli altri.

Adele e Giorgio, la convivenza inizia male a Matrimonio a prima vista/ Gelo in casa, lui: "Rigida e frenata"

Una rivelazione che è arrivata quando Francesca ha deciso di trascorrere una giornata alle terme all’aperto con Alessandro. “L’ho portato alle terme consapevole che è una situazione in cui mi sento a disagio, – ha spiegato alle telecamere del programma – perché devo mettermi in costume e non ha una grande accettazione del mio corpo. Questa è una cosa che devo affrontare.”

Giorgio e Adele, Matrimonio a prima vista 2025/ Il primo bacio è un flop e parte male la convivenza

Francesca e Alessandro hanno un dramma in comune: il racconto a Matrimonio a prima vista 2025

Proprio durante il bagno nelle terme, Alessandro ha deciso di raccontare a sua moglie una parte dolorosa del suo passato: “Quando avevo 6 anni sono stato operato alle tonsille ma l’operazione mi ha recato un danno alla tiroide. Sono arrivato a pesare 125 chili intorno ai 15 anni. Quando si è poi scoperto il problema, le cose sono cambiate.”

Alessandro scoprirà poco dopo che sua moglie ha un passato molto simile al suo. Francesca, infatti, gli confessa: “Le nostre storie sono molto simili. Io fino a 6 anni fa pesavo quanto pesavi tu. Da piccola non me ne fregava niente, poi crescendo sono iniziati i primi problemi, sono stata bullizzata parecchio alle medie. E da lì sono cambiata drasticamente, forse diventando anche peggio di loro.” Ha quindi concluso, svelandogli il suo malessere: “Mi sono isolata da tutti, molte persone mi hanno perdonata ma non mi sono perdonata io. Mi vedevo brutta e mi sono operata e questo per me è stato un fallimento, perché io odio chiedere aiuto, avrei voluto fare tutto da sola.”

Alessandro e Francesca, Matrimonio a prima vista 2025/ Primi dubbi e tensioni: convivenza a rischio?