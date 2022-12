Francesca Cinelli Colombini è morta/ “Mamma” del Brunello, aveva 92 anni

Francesca Cinelli Colombini è morta a 92 anni

All’età di 92 anni, è morta nella notte nella sua casa di Montalcino Francesca Cinelli Colombini, la “mamma” del Brunello. Si tratta di una delle figure di spicco dell’imprenditoria femminile italiana. È stata infatti una delle prime produttrici del pregiato vino delle campagne toscane intorno a Siena. Nata a Modena, era figlia del dermatologo e Rettore dell’ateneo locale Pio Colombini, come ricorda Repubblica. Nel 1952 ha sposato Fausto Cinelli, cominciando a lavorare nella Fattoria dei Barbi, azienda produttrice di vino, la stessa che negli anni ’70 avrebbe preso in mano da sola e guidato per oltre vent’anni prima di affidarla ai figli Stefano e Donatella.

Francesca Cinelli Colombini ha lavorato per tutta la vita proprio nella Fattoria dei Barbi, di proprietà della famiglia Colombini fin dal 1352 e sede dell’omonima azienda fondata nel 1790. Qui dal 1892 si produce il Brunello, pregiato vino toscano. Con il padre Giovanni Colombini, Francesca ha lavorato alacremente per gettare le basi dell’azienda attuale. Le piccole attività di cantina, caseificio, salumeria e ristorazione sono state trasformate nell’azienda attuale, come ripercorre Repubblica.

Chi era Francesca Cinelli Colombini

Giovanni Colombini, padre di Francesca Cinelli Colombini, nel 1938 aprì la prima enoteca pubblica italiana nella Fortezza di Montalcino. Anche la prima vendita per corrispondenza negli anni ’30 del vino toscano fu sua, così come le prime esportazioni di Brunello all’estero, come negli Stati Uniti. Dopo la morte del marito Fausto Cinelli sopraggiunta nel 1976, Francesca Cinelli Colombini ha guidato la Fattoria dei Barbi da sola prima di affidarla ai figli Stefano e Donatella. Da quel momento, lei si è dedicata alla raccolta ma anche alla divulgazione della tradizione del Brunello, contribuendo alla notorietà del brand.

Proprio Donatella, sui social, ha voluto salutare la madre con un post. “Addio mamma Francesca. Gratitudine e rimpianto verso una donna forte e coraggiosa a cui noi figli, i nipoti, il Brunello e tutto il vino italiano devono molto. Le esequie si celebreranno a Montalcino il 31 Dicembre alle ore 15:30 nel Santuario della Madonna del Soccorso. La tumulazione avverrà nella cappella di famiglia del cimitero della Misericordia di Siena alle ore 11 del 2 Gennaio. Non fiori ma offerte alla Misericordia di Montalcino” si legge nel post social.











