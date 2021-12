Francesca Cipriani abbandona il GF Vip “Ho problemi di salute”/ “Devo controllarmi”

Francesca Cipriani abbandona la Casa del Grande Fratello Vip. Arrivati al 13 dicembre, giorno della ‘finale iniziale’, Alfonso Signorini pone anche a lei la fatidica domanda “Vuoi rimanere o vuoi lasciare la Casa?” La Cipriani è la prima a rivelare di voler lasciare il programma. Una notizia che non spiazza più di tanto, visto che lei aveva già annunciato ai compagni che avrebbe detto addio alla Casa. In diretta su Canale 5 però Francesca svela le reali motivazioni che oggi la portano ad andare via: “La Francesca che io sono è arrivata anche a voi. Non sono solo boccoli e sorrisi”, esordisce la showgirl, che rivela dunque le motivazioni che la portano a non continuare “purtroppo ho dei problemi di salute, ho dei problemi fisici e devo fare dei controlli da alcuni specialisti. Sono entrata che ero titubante, ma ancora ci sono dei momenti che non sto bene e devo andare a farmi controllare”. Signorini non chiede ulteriori dettagli sui problemi di salute a cui fa cenno. Così la Cipriani saluta i compagni commossa e lascia definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip.

