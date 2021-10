Francesca Cipriani, “Alessandro Rossi vuole sposarmi”/ Matrimonio dopo il GF Vip?

E’ tempo di fiori d’arancio per Francesca Cipriani. La gieffina ha rivelato che il suo compagno Alessandro Rossi le avrebbe fatto la proposta in privato. Dopo soli 10 mesi di frequentazione, Francesca è convinta che Alessandro sia l’uomo della sua vita. A Miriana Trevisan e a Clarissa Selassiè, la Cipriani ha confidato: “In privato mi ha già detto che mi vuole sposare. Vorremmo sia il matrimonio che un bambino. Desideriamo tutto questo. Però la proposta ufficiale va fatta, ok in privato, ma poi deve farla per bene. Non sembra ma io sono una ragazza all’antica”.

Francesca Cipriani "Attenzione l'UFO, ho paura! Telefono casa"/ Ma è un drone, panico al GF VIP

Francesca Cipriani rivela di non vedere l’ora di uscire dalla casa. La bionda showgirl non sta più nella pelle e ammette: “Non vedo l’ora che me lo chieda come si deve, che mi faccia la proposta. Tutti mi avete detto che pensavate che me l’avrebbe fatta in diretta l’altra sera. Però dai in 100 secondi non era proprio romantica. Ci vuole tranquillità per fare un gesto del genere”. Francesca avrebbe voluto che Alessandro fosse rimasto con lei nella casa del Grande Fratello Vip. Gli manca molto e dice: “Averlo qui con me dentro al GF Vip mi ha fatto stare tanto bene. Certo avrei preferito che restasse ancora un po’.

Francesca Cipriani sbaglia tinta e va nel panico al GF Vip / "Sembro una pannocchia!"

Francesca Cipriani se la prende con Giucas Casella: “Non ne azzecchi una”

Proprio nella scorsa puntata, Alfonso Signorini ha avuto qualche difficoltà. Dopo l’ingresso temporaneo nella casa di Alessandro, è stato il momento per lui di uscire. Francesca Cipriani però non l’ha presa benissimo. Alessandro gli ha detto: “Io ti amo per me sei la persona migliore che io abbia mai conosciuto. Mi hai preso per la mano e con tua dolcezza infinita mi hai accompagnato. Se la migliore, ti amo”. Delle parole dolcissime che hanno scatenato una pazza reazione in Francesca che continuava a ripetere di voler andare via. A quel punto è stato necessario l’intervento di Signorini che l’ha ammonita: “Vabbè anche basta Francesca. Alessandro esci dalla casa, non te lo ripeto più”. Giucas Casella ha provato a calmare la Cipriani ma lei gli si è rigirata: “Tu avevi previsto che rimaneva, non ne azzecchi una”. A questo punto, Francesca fatti fare i pronostici da Giucas anche sul tuo matrimonio e chissà che stavolta non vada meglio.

LEGGI ANCHE:

Francesca Cipriani: "Sono contraria all'aborto"/ "Anche di una violenza lo terrei", dibattito al GF Vip

© RIPRODUZIONE RISERVATA