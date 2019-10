Francesca Cipriani “assurdo, i cellulari non prendono in ospedale!”/ “Nel 2020…”

Francesca Cipriani racconta la notte drammatica vissuta in ospedale per un virus che l’ha colpita nei giorni scorsi ai microfoni di Pomeriggio 5. La showgirl ha confessato di aver vissuto la notte più brutta della sua vita, resa ancora più brutta dall’impossibilità di mettersi in contatto con la madre poichè non c’era campo per i cellulari. “Non è possibile che siamo nel 2020 e che non ci sia campo nei cellulari. E’ una cosa grave. Mia mamma che è malata di cuore non è riuscita a mettersi in contatto con me”, ha spiegato la Cipriani ad una Barbara D’Urso incredula nel sentire l’appello della Cipriani contro cui si è scagliato Biagio D’Anelli che fa notare a Francesca come, in un ospedale, le radiazioni dei cellulari possano dare fastidio agli ammalati. La Cipriani, inoltre, ha approfittato delle telecamere di Pomeriggio 5 anche per lanciare un appello per costruire dei luoghi di ricovero adatti per i senzatetto. “Io sono arrivata in questo ospedale e stavo malissimo. Nulla da togliere ai senzatetto ma i bagni erano occupati da senzatetto per farsi lavorare. Dovrebbero esserci delle strutture preposte per accoglierli e non il pronto soccorso”, ha detto.

FRANCESCA CIPRIANI: “HO VISTO SAN PIETRO CHE MI VOLEVA DARE LE CHIAVI”

Francesca Cipriani è poi tornata sul suo stato di salute svelando di aver trascorso dei momenti davvero drammatici al punto da aver pensato di morire. “Un virus fortissimo, non riuscivano a prendere la vena, si era abbassata troppo la pressione. Mi hanno portato al pronto soccorso in ambulanza. Ho visto San Pietro che mi voleva dare le chiavi. Gli ho detto: “Riprova più tardi”. In una notte avrò perso tre chili. Mi stavano prosciugando. Ho perso tutti i liquidi del corpo, ero disidratata”, ha detto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Fortunatamente, però, tutto si è risolto per il meglio e alle telecamere di Pomeriggio 5 è apparsa bella e in perfetta forma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA