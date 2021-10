Francesca Cipriani “Attenzione l’UFO, ho paura! Telefono casa”/ Ma è un drone, panico al GF VIP

Francesca Cipriani scambia un drone per un UFO, caos al Grande Fratello Vip

Francesca Cipriani pensa di aver avvistato un ufo ma non è come sembra. Ormai siamo abituati ai colpi di testa di Francesca che si sta rendendo protagonista nella casa del Grande Fratello Vip di alcuni momenti definiti trash. L’ultimo evento che l’ha sconvolta è uno strano avvistamento nel cielo sopra la casa del Grande Fratello Vip. Un messaggio criptato è arrivato nella casa con un drone. Francesca Cipriani chiama a raccolta gli inquilini pensando che si tratti di un oggetto misterioso. Continua a ripetere di aver paura e di non sapere di cosa si tratti. Giucas Casella cerca di tranquillizzarla mentre Aldo Montano nota delle luci rosse. La Cipriani dice allora: “E.t telefono casa”.

Sul web la Cipriani è stata ricoperta di insulti. C’è chi scrive: “ma quanto è scema?” mentre altri la definiscono insopportabile. In realtà, si trattava di un drone atterrato con una lettera scritta a mano per uno dei concorrenti. Il messaggio recita: “I nostri cuori sono distanti da troppo tempo. Non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi”. Non si sa ancora chi abbia inviato questo messaggio. Alcuni pensano che sia stata Delia Duran, dopo l’avvicinamento del marito Alex Belli a Soleil Sorge. Altri pensano a Lorenzo Amoruso per Manila Nazzaro. Alcuni pensano però possa trattarsi di un ex.

Intanto Francesca Cipriani ne ha combinata un’altra delle sue. La concorrente è entrata nel panico per aver sbagliato la tinta di capelli. Jo Squillo dopo aver sentito le sue urla le ha chiesto: “Ma quanto l’hai tenuta?”. Francesca Cipriani risponde: “Solo 5 minuti”. Giucas Casella ha cercato poi di rincuorarla: “A me piaci così, questo colore ti addolcisce ancora di più”. A quel punto sono arrivati in soccorso anche gli altri coinquilini armati di spazzole e phon.

Francesca Cipriani continuava a ripetere: “Vedete come sto? Sembro una carota”. Nonostante le varie rassicurazioni, Francesca ha continuato ad essere disperata: “No, non vado in giro così”. Alex Belli le dice: “Pensavo peggio. E’ come i colpi di sole”. Lei però non riesce a cambiare pensiero e i capelli sembrano essere diventati il suo cruccio. Chissà se apparirà nella prossima puntata con una parrucca. Il fuori programma potrebbe essere dietro l’angolo.

