Francesca Cipriani/ “Barbara Alberti? Esaltata, sa solo offendere” (Non è la D’Urso)

Chi non conosce Francesca Cipriani? Siamo sicuri che l’ex gieffina e prezzemolina della tv italiana non abbia bisogno di molte presentazioni. Nei giorni scorsi l’abbiamo vista a La Pupa e il Secchione, la trasmissione che l’ha lanciata, ma è spesso anche da Piero Chiambretti su Rete4. Diciamo proprio che non c’è modo di annoiarsi con lei e questa sera siamo sicuri che i suoi fan saranno lieti di sapere che questa sera sarà a Live Non è la d’Urso. La conduttrice napoletana ospita molto spesso la Cipriani nelle sue trasmissioni (tant’è che nei giorni scorsi si è addirittura trasformata in Barbara Alberti per Domenica Live) ed è stato proprio in uno di questi momenti che è venuto a galla l’astio che la giunonica biondina ha nei confronti di Barbara Alberti. La scrittrice fresca di eliminazione dal Grande Fratello Vip spesso si erge a commentatrice un po’ troppo pungente, lo ha fatto nella casa ma anche fuori e, proprio in un’occasione (anche più di una se vogliamo) ha preso di mira la Cipriani accusandola di essere vuota e di non poter offrire molto e questo ha causato la sua voglia di rifarsi il seno aumentandolo più e più volte.

FRANCESCA CIPRIANI, LITE O CHIARIMENTO CON BARBARA ALBERTI A LIVE NON E’ LA D’URSO?

Le accuse di Barbara Alberti ai danni di Francesca Cipriani risalgono a qualche anno fa quando tutte e due, ospiti da Piero Chiambretti, si sono ritrovate sedute accanto proprio per parlare dell’aumento di seno dell’ex gieffina ed è allora che è venuta a galla l’acidità della scrittrice che senza girarci intorno ha colpito subito l’obiettivo: “Ha fatto bene a rifarsi il seno, non ha molto altro da offrire se non questo”. Inutile dire che le offese di Barbara Alberti hanno lasciato di stucco Francesca Cipriani che ha subito ribadito di non volersi arrabbiare perché è molto solare ma “che le stavano girando…” dopo quello che ha sentito dire. La bella biondina ha avuto modo di riportare a galla la cosa anche da Barbara d’Urso nei giorni scorsi accusando la sua rivale di essere acida e non solo. Proprio a Pomeriggio5, la Cipriani ha ribadito il suo pensiero sulla Alberti mentre quest’ultima era in casa: “Con tutte le parolacce che sta dicendo dentro la casa nessuno la richiama. Ha 76 anni, è anziana, tutto quello che vuoi, ma sta dicendo parolacce e sta offendendo la gente dalla mattina alla sera: questa donna va richiamata. La mia era una parodia per scherzare, ma sotto sotto ho detto la verità“. Poi il suo monologo è andato avanti al grido di: “Sono arrabbiata, sono nera. Io questa notte non ho dormito dal nervoso! Dopo 10 anni questa donna torna ancora con questa cattiveria, con questa insensibilità nei confronti delle donne!”. Per loro è arrivato il momento dello scontro finale proprio nel salotto di Live Non è la d’Urso, come andrà a finire?

