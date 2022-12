Francesca Cipriani “Basta interventi estetici”/ “Tornerò in ospedale per partorire”

Basta interventi di chirurgia estetica per Francesca Cipriani. Lo ha annunciato la stessa showgirl nel corso della sua intervista a Verissimo, nella quale ha raccontato il suo matrimonio con Alessandro Rossi. “Un momento chiave è stato l’ultimo intervento estetico, perché era sola. Sono rimasto due settimane in camera con lei. Abbiamo così messo a nudo le nostre anime”, ha cominciato lui. A quel punto Francesca Cipriani ha ammesso: “È stato l’ultimo intervento estetico, la prossima volta che entrerò in sala operatoria sarà per partorire”. Un annuncio accolto con un applauso dal pubblico.

Francesca Cipriani e gli interventi di chirurgia estetica

“Basta chirurgia estetica, non ero felice e cercavo l’amore, quindi compensavo alcune mie carenze e mancanze affettive…”, ha spiegato Francesca Cipriani a Verissimo. Silvia Toffanin le ha chiesto a quanti interventi estetici si sia sottoposta, ma l’ospite non è stata in grado di dare un numero. “Non ho fatto il conto, forse meno di dieci, ma te lo faccio sapere…”. Ma ora basta, è felice con Alessandro Rossi. “Quando si sta bene con se stessi e la persona accanto non cerchi più queste cose qua”. E pensare che la proposta è arrivata sul letto d’ospedale per l’ultimo intervento.

