Francesca Cipriani “Basta ritocchini, obiettivo raggiunto”/ “Glutei? Ora sto bene”

Francesca Cipriani ha appena subito un nuovo intervento di chirurgia estetica. La showgirl ha annunciato di voler modellare ulteriormente i glutei, un intervento più invasivo che le ha causato anche qualche problema post-operatorio. Oggi la Cipriani è in studio, è ancora in fase di guarigione ma ammette di stare bene, anzi benissimo. Sì, perché Francesca ha ammesso che questo è stato l’ultimo intervento al quale si sottoporrà. “Ora sto veramente bene, sono veramente felice. Non devo fare altro, ho raggiunto il mio obiettivo”, ha ammesso nel salotto di Pomeriggio 5 nel corso della puntata di oggi, 22 aprile dedicata alla chirurgia plastica.

“Facevi un po’ di sport invece di rifarti i glutei!” ha però tuonato Floriana Secondi rivolta a Francesca Cipriani a Pomeriggio 5. Lei ha però precisato la sua posizione: “Io sono una persona autentica, mi conosci. C’è un motivo per il quale uno ricorre al bisturi, quindi non si può leggere la storia di una persona così. Bisogna andare a fondo, scavare nel background che una persona ha alle spalle.” Floriana, pur confermando la bontà e genuinità di Francesca, ribadisce di trovare superfluo e alquanto inutile i ritocchini ai quali si è ultimamente sottoposta.

