Francesca Cipriani: bullismo e infanzia difficile/ “Accanimento contro di me, volevo morire”

Francesca Cipriani a cuore aperto a Belve, rivela i traumi della sua infanzia: “Bullismo? Mi hanno fatto sentire una nullità”

Abbiamo imparato a conoscere Francesca Cipriani come una ragazza solare e sempre brillante, ma nel suo passato si celano traumi oscuri che hanno condizionato negativamente la sua vita. Nel corso della sua intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve, la trentanovenne ha infatti parlato dei problemi vissuti durante l’adolescenza, affrontando il delicato tema del bullismo. “Ho subito un bullismo accanito, volevo morire. Mi hanno fatto sentire una nullità. Dopo ne paghi le conseguenze, perché le cicatrici del bullismo te le porti e fai vari errori”, ha dichiarato Francesca Cipriani.

Sindrome di Poland, cos'è e sintomi malattia Francesca Cipriani/ "C'era qualcosa di anomalo nel mio seno"

Non è stato facile superare certi traumi per la showgirl, che ha poi parlato anche del suo rapporto con Silvio Berlusconi, confermando di aver preso parte a qualche cena elegante organizzata dall’ex Presidente del Consiglio. Non solo Berlusconi, Francesca Cipriani è tornata a parlare anche di Belen Rodriguez, alla quale qualche anno fa lanciò qualche stoccata in tv.

Cosa si è rifatta Francesca Cipriani?/ Tutti i ritocchini: "Chirurgia? L'ho fatto per il bullismo subito"

Francesca Ciprani delusa dall’Italia: “Sono arrabbiata, qui non ci sono prospettive. E quel che succede nei palinsesti in televisione…”

“Non è a un livello tale da stare in televisione, non da conduttrice. Non ha talento! Ci sono queste ragazze straniere che ridono, non sanno parlare fanno degli errori, delle papere e non sono preparate. Solo per l’aspetto, ci sono tante ragazze che vengono messe dall’aeroporto in tv”, aveva detto in un intervento a Chiambretti Night.

Quasi quindici anni dopo, Francesca Cipriani non ritratta, anzi conferma e rilancia: “Lo pensavo davvero e io quello che penso non lo rinnego. Lavorano di più le straniere. Io parlo a favore dell’Italia. Sono arrabbiata. Non ci sono prospettive, i palinsesti sono poveri e noi facciamo andare in tv tutte quelle che arrivano da fuori”, ha commentato amara la trentanovenne.

Alessandro Rossi, marito di Francesca Cipriani/ Figlio in arrivo? "Siamo in attesa della cicogna"

© RIPRODUZIONE RISERVATA