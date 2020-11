Francesca Cipriani/ “Can Yaman all’Isola dei Famosi? Voglio fare l’inviata con lui!”

Ospite di Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, Francesca Cipriani racconta di sentire in modo particolare la difficoltà di questo momento. “Sono un pochino sottotono perché ho molti amici e parenti che non stanno bene per il Coronavirus.” ha ammesso subito la showgirl. Ma è proprio per il Covid che ha deciso di posticipare l’uscita del suo calendario sexy. “Non me la sento, – ha dichiarato la Cipriani, spiegando le sue motivazioni – non c’entra proprio nulla in questo momento con tante persone che stanno affrontando questo terribile momento. Meglio tenerlo e farlo uscire nel 2021.” Dunque slitterà di un anno l’uscita di questo nuovo progetto, intanto non mancano progetti televisivi e ‘sogni’ che la Cipriani ha raccontato proprio in radio.

Francesca Cipriani pazza di Can Yaman: “All’Isola? Tornerei per lui”

Francesca Cipriani, che ha chiaramente ammesso di essere pazza di Can Yaman, ha commentato le voci che lo vogliono sempre più vicino alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. “Io vorrei fare l’inviata con lui! – ha ammesso subito la showgirl – Fare l’opinionista sarebbe bellissimo, però se lui è in Honduras, anzi quest’anno in Europa alle Canarie dato il Coronavirus, meglio andare lì!” Infine la Cipriani ha commentato le parole di Craig Warwick che si è schierato dalla sua parte nella diatriba nata col Mago Otelma a causa dell’incidente nato all’Isola dei Famosi: “Craig? Lui è un carissimo amico, sono contenta davvero di averlo conosciuto.”



