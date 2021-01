Francesca Cipriani/ “Can Yaman e la Leotta? Felice per loro! Io sono single ma c’è..”

La scoppiettante Francesca Cipriani si prepara a tornare in Tv con la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e viceversa. In diretta su RTL 102.5 News ha svelato al giornalista Francesco Fredella che ci saranno tanti ospiti speciali: “Avremo Cristiano Malgioglio che io adoro, ci sarà anche Francesca Barra, Iva Zanicchi… ma non posso svelare tutto, sarà una sorpresa!” fa sapere. Dal lavoro si passa poi alla sfera amorosa e, a Francesca, noi del Sussidiario.net abbiamo chiesto come abbia preso la notizia del flirt tra Can Yaman – di cui si è detta in più occasioni pazza – e Diletta Leotta. “Can Yaman e Diletta Leotta? Sono contenta se c’è l’amore e le persona si amano, dunque sono felice per loro.” ha tagliato corto, ma con sincerità, la Cipriani che ci ha poi svelato qual è attualmente la sua situazione amorosa.

Francesca Cipriani innamorata? “Ho un corteggiatore, è…”

“Io sono ancora single, – ha ammesso Francesca Cipriani – anche se non mi mancano i corteggiatori che però stanno sempre lì.” Pare però che uno di questi corteggiatori sia particolarmente interessato a conquistarla: “Ce n’è uno in particolare che mi sta corteggiando molto: è un imprenditore straniero che gira il mondo. Doveva venire qui in Italia per me, se non fosse stato per il Covid…”. Inoltre ha svelato che l’uomo misterioso “È amico di Flavio Briatore ed è più grande di me. Per ora si vedrà…”, d’altronde ha sottolineato che “Da sola sto bene. Un matrimonio? In futuro sì ma solo se sarà felice. L’ultima storia mi ha tanto delusa e ho deciso di interrompere, lui ci ha provato con una mia amica!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA