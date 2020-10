Francesca Cipriani/ “Chat false, denuncerò! Mago Otelma? Dopo ieri non ho dormito…”

Cos’è accaduto tra Francesca Cipriani e il Mago Otelma dopo il confronto andato in onda nella puntata del 11 ottobre a Live non è la D’Urso? La conduttrice è stata costretta, ad un certo punto, ad interrompere il collegamento, ma il confronto/scontro tra i due è andato avanti ancora per un po’. A confermarlo è proprio la Cipriani, in collegamento con Francesco Fredella nel digital space di Viaradio autostrade per l’Italia su RTL 102.5. “Abbiamo discusso ancora per una mezzora – ha fatto sapere la Cipriani, ancora incredula da quanto accaduto – Lui ad un certo punto mi ha anche insultata… incredibile!” La showgirl sostiene che quella del Mago Otelma sia una vera e propria messinscena: “Nell’ascensore non riusciva neanche a guardarmi negli occhi, guardava per terra.” ha sottolineato la Cipriani, a prova della falsità delle dichiarazioni del mago.

Francesca Cipriani furiosa: “Diffuse chat false, pronta a denunciare!”

Francesca Cipriani è allibita dalle azioni intraprese dal mago Otelma contro di lei. Ce lo conferma, dichiarando che mai prima di quella lettera ricevuta dal suo legale ci sono state avvisaglie di questa volontà di Otelma: “Mai! Prima era tutto amico, ci sentivamo, abbiamo anche fatto una diretta di 3 ore insieme… sono allibita!” Si dice al contempo anche infuriata e ne spiega il motivo: “Circolano delle chat che non sono vere, sono finte. Un fotomontaggio. Quella che scrive in quelle chat non sono io! Denuncerò tutto alla polizia postale!” Insomma, non è un momento facile per la Cipriani. Francesca ammette sul finale di essere davvero scossa dopo lo scontro di ieri: “Non ho dormito, mi ha fatto male sentirlo dire certe cose! Non ho passato una bella notte”.



