Francesca Cipriani choc “Fidanzata con Alessandro”/ Chi è? Lui si presenta in diretta

Colpo di scena in diretta su RTL 102.5 News, dove Francesca Cipriani, intervenuta nel corso della rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella, ha annunciato di essere felicemente fidanzata. “Ho trovato l’amore, sono fidanzata! – ha ammesso con grande gioia in diretta radio, specificando che il fortunato – Non è l’imprenditore napoletano, ho trovato la persona giusta e sono fidanzata.” Così racconta qualcosa di questo uomo che non appartiene però al mondo dello spettacolo: “Lui si chiama Alessandro, ha 30 anni, è di Cesenatico e si occupa di case, è un imprenditore. Ci siamo conosciuti tramite amici in comune, lui mi ha corteggiato tantissimo anche con tortellini, cose buone…” A sorpresa Alessandro è proprio al fianco di Francesca e si presenta ufficialmente al pubblico, precisando di trattare la sua fidanzata “Come una principessa!”

Francesca Cipriani ha trovato l’amore ma è anche felice per i tanti successi televisivi come La Pupa e il Secchione, programma nel quale potrebbe tornare anche nella prossima edizione. D’altronde, essere pupa per lei ha un significato importante: “Il fatto di essere Pupa era un sogno di quando ero adolescente, anche perché ho sofferto di bullismo quando ero adolescente, di periodi bui, secondo me essere Pupa era un modo facile per essere felice. In quel periodo della mia vita le invidiavo quindi partecipare è stata un po’ una rivalsa, dall’essere il brutto anatroccolo alla Pupa d’Italia per me è stata una bella rivincita.” ha spiegato in diretta su RTL 102.5 News. Infine ha però chiarito: “Vedersi allo specchio e sentirsi bene è sicuramente una cosa molto positiva anche per la mente, però oggi ho capito che c’è anche dell’altro. Nel 2010 ha però sicuramente aiutato la mia autostima.”

