Francesca Cipriani/ Cocchi e curve esplosive alle Bahamas: “Sei una sirena!”

È ancora tempo di vacanze per Francesca Cipriani che, per questo Natale, ha deciso di godersi qualche giorno al caldo. Così la bombastica showgirl è partita per raggiungere le spiagge bianche delle Bahamas dove, però, non è da sola. Con lei, come spesso accade, c’è l’inseparabile amica Elena Morali. Seppur in vacanza, Francesca non dimentica i suoi fan e anzi regala loro alcuni scatti bollenti. Su Instagram l’opinionista e spesso inviata di Barbara D’Urso ha infatti postato alcune foto che la vedono in succinti costumi da bagno, mentre sorseggia da bere immersa nella bellezza delle spiagge del posto. “Hello Bahamas. Vediamo se mi conoscete: Qual è il mio cocktail preferito? A: Mojito B: Spritz C: Analcolico alla frutta” chiede la Cipriani, con un cocco tutto da bere tra le mani.

Francesca Cipriani, le foto hot fanno il pieno di complimenti!

Prosegue tra tuffi nell’acqua cristallina e tante risate la vacanza alle Bahamas di Francesca Cipriani. L’ex gieffina, oltre agli scatti, ha condiviso su Instagram alcune stories in cui mostra momenti di questa vacanza. Tantissimi i complimenti per lei, soprattutto sotto gli scatti che la vedono in versione Pamela Anderson in Baywatch: “Ma è una superbagnina o una sirena?” scrive Lisa Fusco tra i commenti, e ancora “Stupenda amo una sirena” commenta l’amica Elena Morali. Ma anche i fan si complimentano per bellezza e sensualità: “Sei fantastica, sempre la più bella di tutte!” scrive un affezionato utente. Insomma, ancora una volta Francesca Cipriani stupisce tutti!





