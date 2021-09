Francesca Cipriani “Come hanno fatto Cecilia ed Ignazio a infilarsi nell’armadio?”/ Show al GF Vip 2021

Francesca Cipriani e il caso dell’armadio di Cecilia Rodriguez ed Ignazio

L’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip per Francesca Cipriani è stato alquanto scoppiettante. L’esuberante soubrette ha dovuto superare una dura prova iniziale prima di varcare la Porta Rossa. È stata fatta salire su un’altalena ed è rimasta sospesa in alto per quasi tutta la puntata: nonostante soffra di vertigini è riuscita a superare la prova e ha fatto il suo ingresso “spaziale”.

In camera da letto ha commentato il famoso armadio dove Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati colti in fragrante: “Sto pensando all’armadio, ma come hanno fatto Cecilia ed Ignazio a mettersi qua dentro? Come hanno fatto? Guarda che roba! Questo è compensato, si scassa. Mamma mia!” L’ex Pupa durante una sessione di esercizi fisici sotto la guida attenta di Carmen, ha intonato un brano inedito dedicandolo al suo chirurgo estetico Giacomo Urtis, divertendo la Russo che non è riuscita a trattenere una risata.

Francesca Cipriani: i concorrenti potrebbero rimanere senza acqua calda per colpa sua?

Francesca Cipriani è riuscita a superare la prima puntata senza finire in nomination, lei ha nominato le tre “Princess” che non hanno accolto bene la sua motivazione, soprattutto Lucrezia. 24 ore dopo il suo ingresso al Grande Fratello Vip, la Cipriani ha fatto sapere ad Alfonso Signorini di aver commesso già un danno: ha voluto testare la funzionalità della cyclette all’interno della Casa, necessaria per produrre acqua calda per la doccia e con le braccia è stata capace di staccare il pedale della bicicletta. I concorrenti potrebbero rimanere senza acqua calda? Come reagiranno? Nonostante tutto Francesca Cipriani ha portano dentro la casa tanta allegria, la sua esuberanza non passa inosservata, le sue uscite fanno ridere. Nella seconda puntata, in onda questa sera, rivedremo quello che ha combinato nei primi giorni dentro la Casa, in particolar modo il GF ci delizierà con le sue televendite insieme a Gianmaria Antinolfi.

