Francesca Cipriani, confessione choc al GF Vip/ “Avevo una malformazione al seno…”

Francesca Cipriani si sta raccontando senza filtri nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Oltre a regalare al pubblico momenti divertenti condivisi con l’amico Giucas Casella, la Cipriani sta aprendo il proprio cuore parlando agli altri concorrenti e di conseguenza ai telespettatori, dei momenti più difficili della sua vita. Dietro il sorriso, la positività e l’allegria di Francesca, c’è tanta sofferenza. In passato, infatti, la Cipriani ha dovuto fare i conti con i commenti infelici della gente sul suo aspetto fisico.

“La gente giudica e non sa tante cose. Sul mio aspetto ne dicono di tutti i colori, ma io ho sofferto moltissimo. Ad esempio avevo una brutta malformazione al sen0 e da lì ho iniziato a ritoccarlo. Proprio il mio medico mi aveva consigliato di rimediare a quella malformazione e mia madre era d’accordo. Sì, era proprio una cosa evidente”, ha raccontato Francesca Cipriani a Manila Nazzaro e Carmen Russo.

Francesca Cipriani e le sofferenze del passato

Francesca Cipriani ammette di aver sofferto tanto per i giudizi gratuiti della gente sul suo aspetto fisico. Felice delle scelte fatte, la gieffina non tornerebbe indietro, ma nella casa del Grande Fratello Vip 2021 lancia un messaggio esortando tutti a non giudicare le persone senza conoscere la loro storia.

“Prima di giudicare bisognerebbe conoscere le persone. Ho avuto un rapporto non facile con il mio fisico. Sono anche stata bullizzata da ragazza. Ho passato anni non belli, ma ora sono felice. Ho l’amore e sono molto contenta. Lui mi rende così serena e non succedeva da tantissimo. Con gli uomini non sono stata fortunata. Il mio primo fidanzato serio mi impediva di fare tutto”, ha aggiunto come riporta Biccy.

