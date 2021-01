Francesca Cipriani contro Antonella Elia/ La ex Pupa: “è una pazza, va curata”

Francesca Cipriani punta il dito contro Antonella Elia dopo la sfuriata che l’opinionista del Grande Fratello Vip ha avuto con Samantha De Grenet. Durante l’ultima diretta del reality show di Canale 5 lo stesso padrone di casa Alfonso Signorini si è scusato pubblicamente con il pubblico per quando andato in onda. Le parole della Elia, infatti, sono state pesantissime verso la De Grenet etichettata come “grassa”, “coatta” e tanto altro. In tanti hanno hanno preso le distanze da quanto detto e fatto dall’opinionista del Grande Fratello Vip 2020 che, durante l’ultima puntata, invece di chiedere scusa alla De Grenet è rimasta ferma sulle sue posizioni. Un comportamento che questa volta ha spinto un altro volto noto a commentare la cosa tramite i social. Si tratta della Cipriani, ex concorrente del Grande Fratello, che si appresta a partecipare ancora una volta alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione. La showgirl senza mezzi termini sulla EliA ha detto: “ha problemi è pazza, va curata”.

Francesca Cipriani: “Antonella Elia ti avrei preso a calci nel sedere”

Non solo, Francesca Cipriani ha proseguito attaccando Antonella Elia e difendendo Samantha De Grenet che in passato non ha mai voluto strumentalizzare la sua malattia. La De Grenet, infatti, in passato ha dovuto combattere contro un terribile cancro al seno e proprio per questo motivo è ingrassata dovendo prendere dei medicinali per sconfiggere il tumore. Proprio per questo motivo la Cipriani, ma non solo lei, si è schierata in difesa di Samantha De Grenet attaccando la Elia: “ti avrei preso a calci nel sedere. Un’opinionista non può permettersi di dire certe cose. Come si può permettere di offendere una donna malata”. Ma non finisce qui, visto che la showgirl ha sottolineato come una opinionista all’interno di un programma così importante e seguito dal pubblico non possa assolutamente utilizzare parole così e avere un comportamento di quel tipo avanzando anche una proposta alla macchina del reality show di Canale 5. “Andrebbe cacciata dal Grande Fratello Vip. Stai zitta, se avessi sofferto davvero non ti permetteresti di fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te” ha chiosato la Cipriani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA