Francesca Cipriani, dedica a Giacomo Urtis/ Grazie a lui è “la cu*ona degli dei”

Francesca Cipriani ha portato una ventata di leggerezza nella casa del Grande Fratello Vip 6. La ex pupa durante una sessione di allenamento, mentre Carmen Russo la aiutava a fare alcuni esercizi, si è messa a cantare un inedito brano dedicato a Giacomo Urtis, chirurgo estetico ed ex concorrente del GF Vip: “Urtis combina guai, Con l’acido ialuronico felice tu mi fai, La cu*ona degli dei”, ha canticchiato sulle note della sigla del celebre cartone animato “Pollon”. La stessa Carmen Russo ha fatto fatica a trattenere le risate. Proprio nei giorni scorsi Urtis ha parlato dei “ritocchini” delle concorrente del Grande Fratello Vip, senza però citare la Cipriani, i cui interventi estetici sono piuttosto evidente. Il chirurgo ha amesso di aver gonfiato le labbra a Sophie Codegoni non ancora entrata nella casa, ma ha espresso dubbi sulle labbra di Raffaella Fico e Soleil Sorge.

Le prime gaffe di Francesca Cipriani al GF Vip 6

Nella prima puntata del Grande Fratello Vip 6 Francesca Cipriani è stata vittima di uno scherzo da parte di Alfonso Signorini. Prima di varcare la porta rossa, la ex pupa è stata costretta a stare sospesa per un’altalena per gran parte della serata. “Non ci credo, è uno scherzo, non devo salire davvero, soffro di vertigini non posso restare sospesa così in alto ho paura”, si è lamentata. Entrata nella casa la Cipriani si è ritrovata in camera da letto e ha commentato il famigerato armadio dove sono stati colti in fragrante Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip: “Sto pensando all’armadio, ma come hanno fatto Cecilia ed Ignazio a mettersi qua dentro? Come hanno fatto? Guarda che roba! Questo è compensato, si scassa. Mamma mia!”

