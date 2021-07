Francesca Cipriani, dedica al fidanzato Alessandro Rossi/ “Il cielo è sempre più blu”

Francesca Cipriani sempre più innamorata del fidanzato Alessandro Rossi. Dopo aver sperato tanto di trovare l’amore, Francesca Cipriani l’ha trovato in Alessandro Rossi, un imprenditore edile che ha conosciuto durante una cena tra amici e che la rende serena e felice come non è mai stata. Con Alessandro, Francesca Cipriani sta davvero bene e, sui social dove è sempre molto presente, si lascia andare ad una bellissima dedica. “Il cielo è sempre più blu. I love you”, scrive la Cipriani pubblicando la foto che vedete qui in alto in cui è con il suo fidanzato su un prato. Una storia d’amore semplice e tranquilla quella che sta vivendo la Cipriani che, da tanto tempo, sognava di trovare il suo principe azzurro.

Per Francesca Cipriani è un momento magico. La showgirl, oltre a godersi la storia d’amore con Alessandro Rossi, è pronta per tornare in pista anche in tv. Dopo essere stata una delle opinioniste dei programmi di Barbara D’Urso ed essere stata la protagonista femminile de La pupa e il secchione, Francesca, secondo molte indiscrezioni che circolano sul web, sarà una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Qualora i rumors dovessero essere confermati, per la Cipriani si tratterebbe di un ritorno. Proprio nella casa del Grande Fratello è iniziata ufficialmente la sua avventura nel mondo dello spettacolo. Alfonso Signorini, dunque, le darà una seconda possibilità? In attesa di scoprirlo, la Cipriani si gode il suo amore con Alessandro.

