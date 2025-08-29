Francesca Cipriani sogna di diventare mamma: "Entro dieci anni spero di avere un figlio con Alessandro"

Nuova avventura per la coppia formata da Francesca Cipriani e il marito Alessandro Rossi, la coppia divenuta celebre al pubblico televisivo durante l’esperienza nel reality della stessa showgirl, tornata per la casa per la seconda volta nel 2021. Intanto i due piccioncini hanno deciso di unire le forze, sfruttando anche le capacità di Alessandro Rossi come deejay Producer, per incidere una canzone. Una nuova avventura, certamente diversa dal solito almeno per quanto riguarda la stessa Francesca Cipriani.

Intervistati sulle colonne della rivista Mio, i due hanno raccontato come è nato questo progetto, un’idea particolare di Alessandro per la moglie, ora chiamata a mostrarsi in veste diverse da quelle abituali: “Ho cucito questo brano addosso a Francesca: racconta il suo lato svampito, ma anche quello umano” ha confessato. Francesca Cipriani ha poi ammesso nel corso dell’intervista anche un altro dei suoi piani per il futuro, quello di diventare mamma, un desiderio espresso già in passato e che vedremo se sarà realizzato.

Francesca Cipriani e il sogno di diventare mamma

In passato la celebre showgirl e due volte ex concorrente del Grande Fratello, Francesca Cipriani, aveva parlato delle difficoltà incontrate nella strada per diventare mamma. Per quanto riguarda la ragazza è tempo di guardare avanti. E chissà che il futuro non possa sorridere sotto questo punto di vista per la stessa Cipriani:

“Speriamo davvero di diventare presto genitori, non vediamo l’ora. Tra dieci anni mi vedo mamma, moglie, donna realizzata” ha detto la showgirl intervistata sulle colonne di Mio. E non è da escludere adesso che questo desiderio realizzarsi il prima possibile. Nonostante le difficoltà incontrate in passato, Francesca Cipriani no cha spostato il mirino dall’obiettivo confermando la voglia di divenire mamma. Vedremo cosa avrà in serbo la vita per questa giovane coppia, sempre più affiatata e innamorata.

