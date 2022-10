Francesca Cipriani e Alessandro Rossi/ “Matrimonio? Alfonso Signorini sarà testimone”

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi sono intervenuti in qualità di ospiti a “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Benedetta Mannucci e Virginia Tschang e andata in onda nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 ottobre 2022. La coppia sta per convolare a nozze: si giurerà amore eterno il prossimo 3 dicembre, con una cerimonia in chiesa a Roma che prenderà il via alle 17. La scelta di sposarsi nella Capitale è legata a “una questione di comodità per gli invitati, per agevolare un po’ tutti. Normalmente gli innamorati si sposano d’estate, ma noi patiamo il caldo. Dicembre è un mese magico, è il mese del Natale”.

I preparativi come procedono? Alessandro Rossi, scherzando, ha dichiarato: “Sono molto stressanti e Francesca Cipriani è ancora più stressante! Io poi per motivi di lavoro sono andato a provare il vestito molto tardi e, avendo le spalle molto grosse, bisogna ordinare la stoffa. Non sappiamo se potrà arrivare in tempo per il matrimonio. Il colore sarà comunque classico”.

FRANCESCA CIPRIANI E ALESSANDRO ROSSI: “TRA GLI INVITATI AL NOSTRO MATRIMONIO ANCHE GIUCAS CASELLA”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Francesca Cipriani e Alessandro Rossi hanno ancora parlato del loro imminente matrimonio e la showgirl, in particolare, ha asserito: “Ci sono tantissime cose da fare. Non è proprio come organizzare un compleanno… Il mio abito non è ancora arrivato, lo stanno facendo su misura. Il problema del freddo? Quest’anno il freddo non arriverà più… Inoltre, ci sposiamo a Roma, una città abbastanza mite, non è mai stata freddissima… I tessuti del mio vestito non saranno pesantissimi”.

E la lista degli invitati chi comprende? Ci saranno ex gieffini che hanno condiviso l’avventura nella Casa di Francesca Cipriani? Quest’ultima e Alessandro Rossi hanno risposto affermativamente: “Innanzitutto, al nostro matrimonio Alfonso Signorini sarà testimone. Dopodiché, l’elenco degli invitati include più di 200 persone. Qualche nome? Aldo Montano, Giucas Casella, Manila Nazzaro e poi tanti altri volti noti della tv e amici e parenti da ogni parte d’Italia e addirittura dagli Stati Uniti d’America: Chicago, Pittsburgh, Cleveland…”.











