Francesca Cipriani e Andrea Pucci ai ferri corti?/ “Mi lasciasse più spazio…”

Dopo aver affiancato Paolo Ruffini con cui era riuscita ad instaurare un rapporto d’amicizia, Francesca Cipriani è tornata ad essere la protagonista de La pupa e il secchione. La showgirl, infatti, è stata confermata come presenza femminile anche dell’edizione 2021. Tuttavia, quest’anno, al suo fianco c’è Andrea Pucci con cui non sarebbe riuscita ad entrare in sintonia. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, infatti, la Cipriani ha fatto intendere di non aver gradito alcune dichiarazioni rilasciate da Pucci. Il comico, parlando della conduzione de La pupa e il secchione e viceversa 2021 che torna in onda questa sera con la terza puntata, aveva parlato di “un cameo” per Francesca Cipriani. Parola che non è piaciuta alla showgirl che ha deciso di replicare.

FRANCESCA CIPRIANI RISPONDE AD ANDREA PUCCI

Il ruolo di Francesca Cipriani nell’edizione 2021 de La pupa e il secchione e Viceversa è stato ridimensionato? A parlare dei ruoli all’interno del programma di Italia 1 è stato Andrea Pucci che ha parlato di un “cameo” per la Cipriani. La showgirl ed opinionista, tuttavia, non ci sta e, dalle pagine del settimanale Nuovo Tv ha replicato duramente. “Io un cameo? Questa battuta mi fa proprio ridere, Pucci è un vero comico. Il mio ruolo è sempre lo stesso. Naturale, però, che Ruffini, essendo un mio amico, giocasse di più con me e mi lasciasse più spazio”, ha detto la Cipriani che potrebbe aver trovato l’amore accanto al ristoratore Massimo Di Caprio come mostrano le immagini pubblicate sull’ultimo numero del settimanale Chi. La Cipriani, infine, ha precisato di essersi trovata bene sia con le pupe che con i secchioni dell’edizione 2021 che, in poche puntate, hanno già conquistato la simpatia del pubblico.



