Francesca Cipriani e il suo chihuahua Barbie/ “Non può fare fiki fiki, morirebbe!”

Francesca Cipriani, è ancora lei a rubare la scena a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso torna ad ospitarla, stavolta non per parlare di gossip ma per di cani. Il talk della seconda parte dello show è infatti dedicato al rapporto tra cani e padroni e in studio la prorompente showgirl porta Barbie, il suo chihuahua. Come sempre, la Cipriani regala al suo pubblico scene di vero trash, a partire dalla conversazione che in studio parte con la sua cagnolina che svela poi non essere proprio sua: “Sono sua zia carnale”, ammette. Ma è quando si parla di accoppiamento e di cani che non hanno mai avuto modo di avere rapporto, la Cipriani si scatena. Cecilia Capriotti lancia l’argomento, ammettendo che la sua cagnolina di 12 anni non ha mai fatto l’amore; così la Cipriani replica: “Anche Barbie non si è mai accoppiata”.

Francesca Cipriani: “Il mio chiwawa non può fare l’amore, non resisterebbe all’impatto!”

Barbara D’Urso, sorpresa, le chiede le motivazioni. Così Francesca Cipriani entra nei dettagli e a Pomeriggio 5 racconta: “Lei ha sei anni, non ha mai fatto l’amore, non può Barbara. Purtroppo rischia la vita! Se fa fiki fiki ci rimette le penne. Il dottore le ha detto di non farlo, è controproducente per la sua salute”. Ma il trash non finisce qui. È ancora la conduttrice ad annunciare che c’è un filmato che ha proprio la Cipriani come protagonista. Lei e Barbie sono andate a fare shopping, proprio per trovare qualche abitino per il suo cagnolino. In studio non manca qualche polemica: è soprattutto Roger Garth ad accusarla, trovando sciocco comprare dei vestiti per gli animali. Non sono però d’accordo le proprietarie di chihuahua in studio, che sottolineano come invece questa razza di cane senta effettivamente freddo. (Qui il video del siparietto)

