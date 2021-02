Francesca Cipriani e Massimo Di Caprio fidanzati?/ “Passione travolgente a Napoli…”

Francesca Cipriani ha finalmente trovato l’amore? La showgirl, protagonista de La pupa e il secchione 2021 accanto ad Andrea Pucci, starebbe vivendo una passiona travolgente con il ristoratore Massimo Di Caprio. Ad immortalare la cena che la Cipriani e il ristoratore si sono concessi nella città del Vesuvio è il settimanale Chi che, nel numero in edicola, tra le Chicche di gossip, pubblica le foto della cena condita da abbracci e gesti affettuosi. “A Napoli, la showgirl sta vivendo una passione travolgente con il ristoratore Massimo Di Caprio. Che sia la volta buona per la pupa della televisione?”, si legge tra le chicce di gossip. Nelle foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, la Cipriani appare serena e felice. Il ristoratore sarà il principe azzurro che stava aspettando?

Francesca Cipriani e Massimo Di Caprio: è nato l’amore?

Il 2021 sarà l’anno giusto per Francesca Cipriani per coronare il suo sogno d’amore? La showgirl ha più volte parlato del suo desiderio di trovare il principe azzurro e avere un figlio. Finora, tuttavia, non è riuscita a trovare il vero amore. Il ristoratore Massimo Di Caprio sarà quello giusto? In attesa di scoprirlo, la showgirl appare serena e felice accanto al ristoratore, forte anche del bel momento professionale che sta vivendo. La nuova edizione de La pupa e il secchione che conduce insieme ad Andrea Pucci sta riscuotendo un bel successo. Il 2021, dunque, le porterà anche il grande amore? In attesa di scoprirlo se la conoscenza con il ristoratore Massimo continuerà, la Cipriani, su Instagram, pubblica il video del servizio che le ha dedicato Striscia la Notizia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA