Francesca Cipriani è stata male, fatto il tampone per il Covid/ Fiato sospeso, poi…

“Sono stata assente ma ora sono tornata e presto vi spiegherà cosa è successo”, con queste parole Francesca Cipriani fa il suo ritorno sui social e con il telefono in mano si lascia andare alla sua prima storia dopo qualche giorno di silenzio. La giunonica ex gieffina sta vivendo al massimo la sua estate tra foto hot, vacanze e calendari che l’hanno messa nei guai, ma adesso ad impensierirla è stato un problema di salute. Secondo quanto appreso da Il Sussidiario.net sembra proprio che Francesca Cipriani in questi ultimi giorni sia stata male e che sia arrivata addirittura a fare il tampone perché ha vissuto sulla pelle la paura di aver preso il Coronavirus. La Cipriani avrebbe confermato di aver fatto il tampone che, per fortuna, è risultato negativo: “Tanta paura. Per fortuna negativo. Ma ho avuto il fiato sospeso per giorni”.

FRANCESCA CIPRIANI HA IL CORONAVIRUS? HO FATTO IL TEST E…

A quanto pare anche Francesca Cipriani ha rischiato grosso proprio come altri vip e nomi altisonanti che in questi giorni hanno annunciato di essere positivi al Coronavirus dall’attrice Alyssa Milano a finire da Antonio Banderas che lo ha rivelato al mondo intero proprio in occasione del suo compleanno. Per fortuna la nostra Francesca Cipriani ha avuto solo una semplice influenza magari dovuta proprio alle sue vacanze e allo sbalzo tra caldo, mare e aria condizionata, ma solo nelle prossime ore spiegherà nel dettaglio cosa è successo davvero e come ha temuto il peggio in questi giorni di silenzio social.



© RIPRODUZIONE RISERVATA