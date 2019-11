Francesca Cipriani/ “Ecco il mio nuovo c*lo! Mi hanno messo liquido delle lampadine”

Francesca Cipriani è ospite a Mattino5 oggi per mostrare in diretta, tra mugugni e smorfie, il piccolo ritocchino chirurgico fatto ieri da Giacomo Urtis. Il chirurgo plastico ci tiene a precisare che non si tratta di un intervento vero e proprio ma di alcune fiale che vengono iniettate nei glutei per rimpolparlo un po’ e dare l’effetto push up. Le telecamere della trasmissione di Federica Panicucci hanno seguito la Cipriani fino allo studio di Urtis mostrando la preparazione all’intervento e poi anche il momento in cui tutto è andato in scena con in sottofondo gli urletti dell’ex gieffina. La conduttrice annuncia il suo arrivo in studio da dietro le quinte ed è subito show. La Cipriani annuncia di “avere una portaerei” e mostra il suo lato b, coperto per fortuna, ringraziando il dottore e dicendosi soddisfatta del risultato per la gioia di tutti e tra le risate degli ospiti che lo “trovano molto rimpolpato”.

FRANCESCA CIPRIANI A MATTINO 5: “SONO VIVA PER MIRACOLO”

La questione ritocchini tiene banco oggi a Mattino 5 e la stessa Francesca Cipriani rivela che il suo sogno è il fisico a clessidra, quello che va di moda adesso e che sfoggiano Jennifer Lopez e Kim Kardashian. Proprio per questo lei continua a lavorare in questo senso ma ammette anche di aver rischiato grosso: “Giacomo usa prodotti che in Italia possono entrare, qualche anno fa mi sono stati messi dei filler, una specie di plastica usata per fare le lampadine. Per fortuna sono viva e sono slava però ci sono dottori che li usano”. La showgirl poi ammette anche di andare in palestra per mantenere il suo fisico ma gli esercizi non fanno i miracoli come la chirurgia.

Ecco il video del momento:





