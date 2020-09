Francesca Cipriani: “Elisabetta Gregoraci mi ha rubato il lavoro”/ “A Made in sud…”

Inizio settimana scoppiettante su Rtl 102.5 durante il digital space di Viaradio condotto da Francesco Fredella. Si parla di Grande Fratello Vip e in diretta interviene telefonicamente Francesca Cipriani per dire la sua su questo nuovo cast. La showgirl ammette subito di non avere un preferito: “Il Grande Fratello Vip di quest’anno? Un mosciume totale! Tolta la Contessa Patrizia De Blanck, che dovrebbe però dire qualche parolaccia in meno, non tifo per nessuno.” Poi lancia la bomba: “Poi c’è anche una concorrente che qualche anno fa mi ha rubato il lavoro….” Una frase che accende la curiosità ed è infatti Fredella a chiederle di chi si tratta. La Cipriani non ne fa mistero e ci dà un nome: Elisabetta Gregoraci.

Francesca Cipriani contro Elisabetta Gregoraci: “Grande delusione”

Ma cos’è accaduto tra Francesca Cipriani ed Elisabetta Gregoraci? Lei racconta tutto ai microfoni di Rtl 102.5: “Io ero stata scelta come conduttrice di Made in sud nel 2012, ero a Roma pronta, contratto pronto, mi stavano già scrivendo i testi quando improvvisamente mi hanno chiamato per dirmi che al mio posto avevano poi scelto Elisabetta Gregoraci. Lavorativamente parlando è stata la delusione più grande della mia vita!” Un brutto colpo per la showgirl che negli anni ha comunque avuto tante altre importanti occasioni televisive che l’hanno resa poi il volto noto e apprezzato che è oggi. Dal Grande Fratello Vip si passa poi all’amore: com’è andata questa calda estate? “In amore nulla! Ho un rapporto simbiotico con la mia mascherina, non ho potuto baciare nessuno!” ha scherzato la Cipriani.



