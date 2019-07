Francesca Cipriani, filosofa sexy sui social/ Foto: “lo specchio riflette ciò…”

Francesca Cipriani diventa filosofa. L’ex pupa ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, manda in delirio i fans pubblicando una foto in cui sfoggia le sue curve mozzafiato. Con il seno, il suo punto forte in mostra, con un completo intimo che esalta il suo corpo, la Cipriani abbandona i panni dell’opinionista televisiva per indossare quelli di filosofa. La didascalia che accompagna la foto, infatti, invita tutti i fans a riflettere sull’immagine delle persone. “𝐋𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐜𝐡𝐢𝐨 𝐫𝐢𝐟𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐚𝐭𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐢𝐨̀ 𝐜𝐡𝐞 𝐯𝐞𝐝𝐞: 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐛𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚”, scrive la Cipriani citando 𝐏𝐚𝐮𝐥𝐨 𝐂𝐨𝐞𝐥𝐡o. Una citazione importante che, però, Francesca ha scelto per accompagnare una foto scattata in un camerino mentre fa shopping.

FRANCESCA CIPRIANI: LA FOTO CHE MANDA I FAN IN DELIRIO

Più che la citazione, però, a conquistare i fans è l’immagine di Francesca Cipriani che, in lingerie, scatena l’entusiasmo dei suoi followers, pronti ad inondarla di complimenti. “Francesca sei una bambola hai un fisico da far venire le vertigini”, “Sei un spettacolo”, “Semplicemente bella”, “Wow beautiful”, scrivono i fans a cui la Cipriani sta regalando tante foto bollenti. Con un fisico da urlo e una nuova filosofia di vita, dunque, Francesca riuscirà a trovare il principe azzurro? Attualmente, nella vita della Cipriani, non sembra esserci un uomo. “A 35 anni l’unico regalo che vorrei è l’amore. Cerco l’uomo giusto per me. Magari potrebbe aiutarmi la tv. Maria, portami sul trono!”, ha spiegato la Cipriani a Il Tempo. Riuscirà, dunque, a trovare l’amore della sua vita in queste ultime settimane d’estate?





