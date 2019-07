Francesca Cipriani, foto hot su Instagram/ Fan in delirio, Elena Morali: “Bellissima”

Dopo una stagione televisiva che l’ha vista ancora una volta grande protagonista, Francesca Cipriani si gode le vacanze estive. Il caldo è tanto anche per lei ed è quindi occasione per mostrare qualche lembo di pelle in più, per la felicità dei suoi tanti fan. Su Instagram, infatti, la nota e bombastica showgirl ha postato uno scatto che la vede in completo intimo bianco di pizzo. Il tutto è reso ancora più sexy dai capelli raccolti in due codini da collegiale. “𝐪𝐮𝐞́ 𝐜𝐚𝐥𝐨𝐫! – ha scritto poi la Cipriani su Instagram accanto alla foto – Quando non sai cosa indossare con 35º e quindi… Voi come combattete questo caldo infernale?” Francesca appare davvero in gran forma e soprattutto molto serena in attesa di una nuova stagione televisiva che potrebbe avere per lei tante novità.

Francesca Cipriani hot sul web: fan impazziti

La foto postata da Francesca Cipriani su Instagram ha letteralmente fatto impazzire il web. Sono centinaia i commenti dei fan stupiti, ancora una volta, dalla sua bellezza. Elena Morali si complimenta “Bellissima tu”; e c’è chi ancora scrive “Non c’è rimedio al caldo, tu poi fai salire la temperatura, sei strepitosa, veramente bellissima”; o ancora “Ma come si fa ad essere così meravigliose? Francesca sei davvero bellissima, così fai impazzire tutti i maschietti” Donne e uomini si complimentano con Francesca Cipriani che, intanto, rimane single. La storia che infatti poteva nascere con Walter Nudo è finita prima di nascere e anche con molte accuse da parte della biondissima showgirl.





