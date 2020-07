Francesca Cipriani, foto in topless/ Nuda in mezzo alla natura: Can Yaman…

Francesca Cipriani infiamma ancora di pi quest’estate già rovente e lo fa con uno scatto che ha mandato in visibilio i suoi follower. La prorompente showgirl, in queste settimane al centro del gossip anche per il possibile flirt con Can Yaman, ha lasciato tutti senza fiato con un una foto in (semi) topless. D’altronde la bella Francesca è fiera di mostrare le sue bellissime forme anche sui social, dove ogni volta ottiene un fiume di complimenti. E infatti anche in questa occasione non è stato da meno. Il web si è scatenato in apprezzamenti del tipo “Sei la nostra Barbie italiana”, “Sei bellissima”, “Luce per i nostri occhi” e ancora “Sei stupenda, così ci fai impazzire”. Insomma la Cipriani infiamma l’estate e chissà che non cerchi di stuzzicare anche un uomo in particolare…

Fracesca Cipriani e la foto hot che ‘stuzzica’ Can Yaman

L’uomo in questione è l’attore turco Can Yaman per il quale Francesca Cipriani avrebbe perso la testa. La showgirl ha infatti raccontato a “Diva e donna”, in un’intervista di qualche settimana fa, il primo incontro: «Entrambi eravamo ospiti da Barbara e avevamo i camerini vicini. Lui – ha raccontato – si è avvicinato, abbiamo iniziato a parlare e lo abbiamo fatto per un bel po’. Non sapevo chi fosse, ho scoperto dopo che era famoso e mi è piaciuto, in realtà anche il suo sguardo trasmetteva interesse, la cosa era reciproca. È stata una cosa inaspettata, a pelle». Da allora, però, non ci sono stati più contatti col bel Yaman. Che questa foto possa stuzzicare il protagonista di Daydreamer?

Visualizza questo post su Instagram #nature #love#top #italia #girl#serenità #estate #sexy#paradise Un post condiviso da Francesca Cipriani D’Altorio (@francescaciprianiofficial) in data: 23 Lug 2020 alle ore 4:09 PDT





