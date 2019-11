Francesca Cipriani/ Giacomo Urtis le rifà il lato B: “Alto, tondo e bello polposo!”

Francesca Cipriani si è confidata tra le pagine di Grand Hotel, parlando degli ultimi ritocchini: “Volevo un fondoschiena alto, tondo, polposo e bello grande, così me lo sono fatto ritoccare. E ora guardatemi: sono una vera portaerei”. L’ex gieffina ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi che vediamo spesso ospite di Pomeriggio 5 nelle vesti di opinionista, si è sottoposta a tre delicatissimi interventi chirurgici per passare da una quarta a un’ottava di reggiseno, dividendo il pubblico tra chi da sempre la sostiene e chi invece la definisce decisamente esagerata. “La verità è che fin piccola desideravo diventare una donna a clessidra. Volevo il seno prosperoso, la vita stretta, i fianchi rotondi… Per me è quella la femmina per eccellenza, non il classico “palo di scopa”. Così ho cominciato prima con il décolleté e oggi ho completato l’opera facendomi rimodellare il lato B da un mio carissimo amico, il chirurgo plastico dei vip Giacomo Urtis. A differenza degli altri è stato un intervento poco invasivo: infatti si è svolto in ambulatorio ed è durato in tutto una quarantina di minuti”.

Francesca Cipriani, l’intervento al sedere

Francesca Cipriani prosegue con il suo racconto minuzioso: “Dopo avermi fatto delle punture di anestetico su entrambi i glutei, per non farmi sentire dolore, Giacomo mi ha praticato delle piccole incisioni sulla pelle, attraverso le quali ha inserito una microcannula. Con questa, poi, mi ha iniettato dell’acido ialuronico specifico per il corpo. La tecnica è la stessa con cui si rimpolpano le labbra: però, al posto della siringa, qui si usano le microcannule, perché la quantica di acido ialuronico è maggiore e deve essere diffusa in una zona del corpo più ampia. Una volta iniettato, l’acido alza e valorizza il sedere, dandogli il volume necessario: “È come la pompa con cui gonfiavamo i canoni quando eravamo piccoli. E anche l’effetto è lo stesso: i glutei appaiono subito risollevati, turgidi e con la pelle ben stirata… è stata una sensazione bellissima ed ero talmente felice che non ho sentito nemmeno dolore: alla fine dell’intervento Giacomo mi ha messo delle incisioni che mi ha tolto giorno seguente”. La bombastica ex Pupa, conclude raccontando: “Io con me stessa sto benissimo, ho la convinzione di essere una brava ragazza, di non fa male a nessuno”.

