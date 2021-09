Francesca Cipriani “Ho bisogno dello psicologo”/ Tina Cipollari attacca “E’ ridicola”

Francesca Cipriani ha confessato di avere la madre malata di cuore. Bella e con quell’aria perennemente spensierata e gioviale, in realtà la concorrente del Grande Fratello Vip ha dovuto fare i conti con il dolore. Prima di entrare nella casa, la Cipriani aveva confessato che la madre era stata sottoposta ad un’operazione delicata al cuore: “Ha dovuto mettere diversi stent al cuore”. Non è solo questa però a quanto pare la sua unica preoccupazione.

Durante un momento di sconforto nel quale l’elemento scatenante sembra sia stato l’aereo passato sulla casa con la dolce dedica del fidanzato a Raffaella Fico, Francesca Cipriani si è aperta agli amici confessando le sue insicurezze e le sue fragilità. Francesca ha capito di avere bisogno di un aiuto e rivela: “Mi piacerebbe che anche il mio fidanzato mi inviasse un aereo. Ho tanta paura di perderlo, anche se lui è un’anima candida come la mia e non deve pagare per le cose che mi hanno fatto gli altri. Ma alcuni uomini mi hanno fatto toccare il fondo, uno mi ha messo le mani al collo. Un altro mi ha derubato. Ho sempre paura di essere abbandonata, anche se il mio fidanzato attuale è la mia anima gemella. C’è qualcosa dentro di me che non va, ho bisogno di uno psicologo”. Il web ha subito commentato questa scena e a lasciare un commento è stato Tina Cipollari. L’opinionista non ha affatto apprezzato e ha scritto sui social: “E’ ridicola”.

Le ragazze della casa l’hanno subito circondata consigliandole di rivolgersi alla psicologa del Grande Fratello Vip: “Lei ti saprà aiutare” . Intanto, Francesca Cipriani ha espresso in queste ore il suo malcontento nei confronti delle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Entrambe avevano preso di mira Lulù definendola brutta e poi sono passate ad attaccare Raffaella Fico mettendo in mezzo il suo fidanzato facoltoso. Francesca Cipriani non l’ha presa bene e ha difeso le amiche sbottando contro le due opinioniste: “Se quelle due lunedì rifanno altre battute di questo genere io faccio lo show, eh! Non si devono permettere, si parla di rispetto. Uomo o donna che sia”. Siamo convinti che Francesca darà del filo a torcere alle opinioniste.

