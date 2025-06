Francesca Cipriani ha pubblicato una canzone destinata a diventare un vero e proprio tormentone estivo e che è già diventata virale dopo l’esibizione a Storie Di Donne al Bivio. Davanti a Monica Setta la showgirl ha cantato il suo nuovo capolavoro intitolato ‘Marilyn‘ lasciando di stucco il pubblico. Pezzo trash? Forse sì, ma le note hanno conquistato anche la conduttrice che è corsa a ballare con lei, entusiasta di questo nuovo progetto.

Amanda Lecciso gelosa di Iago Garcia? Risponde la sorella di Loredana/ "Se lui bacia un'altra sul set..."

Dopo il ballo scatenato, Monica Setta ha raggiunto di nuovo Francesca Cipriani donandole dei fiori, piena di complimenti per l’esibizione: “Bravissima Francesca! Io credo che ci divertiremo a ballarla nelle spiagge e nelle discoteche. Hai fatto ballare anche me che non ballo mai, quindi! Bravissima“, le ha detto durante la puntata, avvisandola subito di volerle riparlare per via di qualche questione in sospeso: dubbi sulla chirurgia plastica non ancora sufficientemente chiariti: “Tu hai dichiarato di esserti fatta troppa chirurgia plastica e ha detto di essere pentita. Ma ci vediamo dopo, grazie“.

Simona Ventura e il rapporto con gli ex compagni Stefano Bettarini e Gerò Carraro/ Ecco perché si lasciarono

Francesca Cipriani, le sue esperienze musicali con Miss Keta e Alex Di Maggio

Trash a parte, il tormentone di Francesca Cipriani ha tutte le carte in regola per diventare la canzone più amata e ballata dell’estate. Un sound allegro, orecchiabile e con quella nota trasgressiva che non guasta mai. In breve tempo, dopo l’esibizione nel programma di Monica Setta, il web si è riempito di ricondivisioni e clip del momento, con tutti i fan entusiasti per una nuova canzone perfetta per l’estate. Già in passato la moglie di Alessandro Rossi aveva contribuito con Miss Keta nel brano Skit-Strix (Il bagno delle donne) e con Alex Di Maggio nella canzone Milonga Nueva. Francesca Cipriani non è dunque nuova nel mondo della musica e se la cava anche molto bene!