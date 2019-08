Francesca Cipriani imita Elettra Lamborghini/ Video, twerk hot in jacuzzi ma il web..

Francesca Cipriani ha deciso di trascorrere la sua estate tra i mari cristallini e le bellissime spiagge della Sardegna. Ogni giorno, la prorompente showgirl e opinionista fissa di Barbara d’Urso posta degli scatti che la vedono in bellissime location, ma oggi la Cipriani ha regalato ai suoi fan un video molto speciale. In questo Francesca è all’interno di una jacuzzi, di spalle rispetto a chi riprende, e appoggiata al bordo si diverte a tentare un twerk. “Twerk baby, twerk. – scrive poi nella didascalia che accompagna al video. Poi scomoda anche una nota e brava danzatrice di twerk – Ma come fa @elettramiuralamborghini? E voi sapete #twerkare? Svelatemi i vostri segreti!” Francesca Cipriani chiede dunque aiuto alla nota cantante che del twerk ne ha fatto il suo marchio di fabbrica.

Francesca Cipriani, il twerk hot in jacuzzi

Inutile dire che il video postato dalla bella Francesca Cipriani ha scatenato tantissimi commenti da parte dei fan. “Sei bellissima Franci”, e ancora “Balli benissimo, quasi meglio di Elettra”, “Cosa c’è di più bello che ammirare la bellezza?”, “Sei un sogno Francesca, bella più che mai”. Insomma, con il suo twerk in jacuzzi, la Cipriani sta facendo impazzire i fan. Tanti infatti i commenti eppure manca ancora quello della diretta interessata: Elettra Lamborghini. La cantante darà qualche consiglio alla bionda showgirl? Per ora la Cipriani si affida a quelli dei suoi tantissimi fan, sempre più entusiasti di ammirare i suoi scatti e sostenerla nelle sue avventure televisive e non.





