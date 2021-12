Francesca Cipriani in crisi: urla e sfogo al GF Vip/ “Mi hanno detto buttati nell’acido”

Francesca Cipriani si sfoga al Grande Fratello VIP durante le nomination, per le parole espresse da Soleil Sorge nella polemica con Sophie Codegoni. “Mi hanno detto anche a me buttati nell’acido e ho sofferto tanto”, ricorda la concorrente gieffina. “Certe cose non si dicono!”. Francesca Cipriani è un fiume in piena e batte i pugni sul tavolo quando Alfonso Signorini prova a ridimensionare la questione: “A me non mi hanno ancora vista arrabbiata”, avverte l’esuberante gieffina. Il conduttore, stupito dalla sua reazione, prova a riportare la calma ma ormai la Cipriani è scatenata.

Sophie Codegoni vs Soleil Sorge/ Lite in diretta e Cipriani sbotta: "Io sono stufa!"

Francesca Cipriani arrabbiata con Soleil, Signorini resta di sasso

Alfonso Signorini interviene in collegamento per placare l’ira di Francesca e dice ciò che pensa: “E’ anche giusto inquadrare la situazione, certe parole non avevano quell’intento. Riportiamo tutto nel giusto contraddittorio. La frase “buttati nell’umido” è orribile e non andava detta ma cerchiamo di inquadrare le cose nella giusta dimensione. Pur condannando con fermezza alcune frasi infelici di Soleil – continua Signorini – non possiamo dire che voleva offendere la dignità femminile. Se ragioniamo così condanniamo chiunque”. “Dobbiamo dare un esempio, io non posso più stare zitta. Vedo cose che non devono succedere”, replica stizzita Francesca Cipriani.

