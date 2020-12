Francesca Cipriani in ospedale: “Nuovo ritocchino”/ “Voglio un corpo all’altezza..”

Chi si è trovato a sul profilo Instagram di Francesca Cipriani in queste ore si è ritrovato di fronte alle immagini della showgirl in ospedale. Una scoperta che ha lanciato l’allarme tra i fan ma è stata proprio lei a tranquillizzare tutti, spiegando che “non è niente di grave”. Ha deciso poi di svelare cosa è accaduto in diretta su RTL 102.5 News. In una chiacchierata con Francesco Fredella, la Cipriani ha svelato di aver deciso di farsi un regalo di Natale piuttosto originale: un ritocchino. “Si sono preoccupati in tanti, infatti ho mandato un messaggio di ringraziamento, spiegando però che è una cosa estetica, non è successo nulla di grave, è stato per puro piacere.” ha esordito la showgirl.

Francesca Cipriani: “Ritocchini? Voglio vedere il mio aspetto all’altezza della mia anima”

Francesca Cipriani ha poi raccontato che tipo di intervento ha deciso di fare: “Ho fatto il Needling, che è un trattamento americano che ha fatto anche Kim Kardashian grazie alla quale la pelle diventa più bella, più luminosa, elastica. Poi ho fatto anche dei leggeri interventi di liposuzione sul braccio, un po’ sotto il mento, diciamo di definizione.” Nonostante le critiche ricevute in passato per i suoi ritocchi estetici, la Cipriani si è detta più che felice di aver preso questa decisione: “Sono contenta di averlo fatto ed è sicuramente una cosa carina che mi sono regalata. Mi piace se posso migliorare il mio aspetto, poi ovviamente c’è chi mi critica ma l’importante è che io devo star bene con me stessa e devo essere felice. Voglio vedere il mio aspetto all’altezza della mia anima”.



