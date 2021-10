Francesca Cipriani, infortunio alla schiena al GF Vip/ Come sta? “Si è bloccata…”

Francesca Cipriani, concorrente del Grande Fratello Vip 2021, è stata suo malgrado protagonista di un infortunio alla schiena all’interno della Casa più spiata d’Italia. Un incidente di percorso che è stato mostrato nel corso della diretta quotidiana su Mediaset Extra e che ha preoccupato le migliaia di fan che seguono quotidianamente il percorso della showgirl nel reality di Canale 5. Ma come ha fatto la giunonica Francesca a procurarsi questo problema fisico? Tutto è nato mentre i concorrenti erano impegnati in un allenamento di aerobica, che proponeva una serie di esercizi per mantenersi in forma.

A un certo punto, mentre le telecamere inquadravano gli sforzi compiuti dal gruppo, si è udita una voce fuori campo esclamare “Ancora, Franci?”. Subito si è compreso che la frase era rivolta alla Cipriani, con Carmen Russo che si è affrettata ad aggiungere: “Ma si è bloccata proprio”, mentre in sottofondo si sentiva la ragazza richiedere l’intervento dei suoi compagni di viaggio per superare l’inconveniente che l’ha colta impreparata. “Ragazzi, aiutatemi, vi prego!”, ha detto la bionda concorrente, quasi in lacrime per il dolore.

FRANCESCA CIPRIANI, INFORTUNIO AL GF VIP: “SEDETELA SUL DIVANO!”

Subito le altre donne della Casa hanno fatto quadrato attorno a Francesca Cipriani, che, piegata sulle ginocchia, si è portata la mano sinistra all’altezza dei lombi, indicando la fonte del male percepito. C’è chi ha suggerito di farla sedere sul divano, ma anche chi ha precisato che sarebbe stato meglio se l’avesse fatto lei da sola, in autonomia, per evitare di peggiorare il problema con spostamenti bruschi. Intanto, è arrivato un consiglio a Francesca: “Cerca di rilassarti dietro, tu”, come a voler invitare la fidanzata di Alessandro Rossi a liberarsi dalla tensione e dalla rigidità fisica.

La Cipriani, sconsolata, ha asserito: “Me ne capita una dietro l’altra“, con il tono di voce increspato dal pianto. Qualcuna delle sue compagne le ha risposto: “Eh, amore, sei rigida di schiena purtroppo…”.



