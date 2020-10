Francesca Cipriani: “Infuriata con Tommaso Zorzi”/ “Irrispettoso con Gabriel Garko!”

È un periodo ricco di impegni questo per Francesca Cipriani. La showgirl ha ripreso da poco le registrazioni per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Ne svela qualche prima anticipazioni a Francesco Fredella durante l’appuntamento del 30 settembre sul digital space di Viaradio autostrade per l’Italia su RTL 102.5. “Non posso svelare molto. – ha esordito – C’è un bel parterre di opinionisti, il cast rivelerà belle sorprese. Insomma, sarà una bella edizione e in questo periodo c’è davvero bisogno di un programma come La Pupa e il Secchione. È un periodo che ne stanno succedendo un po’ troppe di cose brutte, non ho parole. “ Dal lavoro si passa all’amore: il sogno Can Yaman per ora sembra essere sfumato e Francesca conferma di essere ancora single. “Meglio sola che male accompagnata. Quando sarà la volta giusta sarà quella in cui sarò davvero convinta.”

Francesca Cipriani attacca Tommaso Zorzi e difende Gabriel Garko

Francesca Cipriani, dunque, per ora non pensa alle nozze: “Matrimonio? Non so se in questa vita o nella prossima. – così annuncia – Vorrei una persona perbene, che non abbia bisogno di rincorrere altre, onesta nella vita e nel lavoro. Un brav’uomo. Mi piacciono di più i mori”. L’attenzione poi si sposta sul Grande Fratello Vip. La Cipriani infatti si dice infuriata con un concorrente: “Sono molto arrabbiata con Zorzi: non toccatemi Gabriel Garko! – annuncia, e fa notare – Lui si è arrabbiato perché Franceska Pepe gli ha dato del femminile in alcuni aggettivi, e si è offeso. Poi ha detto la cosa della gonna a Garko e ha detto che era ironia. Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Io sono una fan di Garko da quando avevo 12 anni. Questo Zorzi mi ha fatto venire la tachicardia, sono davvero furiosa!” ha concluso. Intanto, nelle ultime ore, è tornata ad infiammare Instagram con uno scatto parecchio bollente che potete vedere alla fine di questo articolo.





